Hoy se estrena la cuarta temporada de Shark Tank

Sumergirse en las entrañas de un programa como Shark Tank ha sido una gran inversión para los empresarios Patricia Armendáriz, Rodrigo Herrera y Arturo Elías Ayub. Los tres han tenido gran éxito en los negocios que emprendedores les ofrecieron en este programa, donde la negociación es clave para triunfar.

Ahora que estrenan la cuarta temporada esta noche a las 22:00 horas por Canal Sony, los líderes coinciden en que los negocios en los que han invertido su dinero y esfuerzo han tenido resultados positivos.

“La mayoría de los negocios a los que yo he entrado (en el show) van regular. El 30 por ciento no han ido bien, el 40 ahí van, pero el otro 30 han ido tan bien que con uno solo de esos he recuperado lo del 100”, dice Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil.

“Las cifras no deberían sorprender”, coincide Patricia Armendáriz, directora y fundadora de Financiera Sustentable, que otorga créditos a microempresarios que apoyan al medio ambiente. “Todos los inversionistas que se dedican a eso, de cada 10 empresas una se va al infinito y más allá, mientras las otras nueve te dan las cifras ya citadas”, dice.

Rodrigo Herrera, fundador y director general de Genomma Lab, considera que para llegar a este 30 por ciento de éxito hay dos puntos que son clave. El primero, y el más importante, tiene que ver con la pasión que el emprendedor de ese proyecto tiene.

“Si tiene una actitud de trabajo de largo plano, de empezar con austeridad, si está bien alineado, ya está casi garantizado el éxito. La segunda, que es lo que de verdad llega a complementar, es la categoría donde entras", apuntó el empresario.

El cantante Emmanuel que se integra a Shark Tank en esta cuarta temporada espera que los negocios en los que invirtió en esta su primera experiencia cumplan “los números que ellos están diciendo”, comentó. “Algunos proyectos por los que aposté fueron para apoyar a alguien que tiene un sueño. El emprendedor es lo más importante. Es como un guitarrista plus, el 30 por ciento lo da su equipo de sonido, pero el 70 por ciento son los dedos que dan las características del guitarrista”, dijo.

"Mi papá era negociante y el resultado fue esa información que tuve de pequeño, tengo algunos negocios y lo hago con muchas ganas e ilusión de aprender. Si se puede hacer un negocio frente a un emprendedor adelante, son aguas diferentes y como arista traigo mis redes no tan grandes como ellos", dijo el intérprete de La chica de humo.

Carlos Bremer, CEO y presidente del Consejo de Value Grupo Financiero; Luis Harvey, con más de 26 años de experiencia en capital privado y banca de inversión y Marcus Dantus, líder de Startup México, también participan en el panel de Shark Tank.