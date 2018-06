Hoy se estrena la puesta en escena Nosotros en la final

La ilusión por lograr una destacada participación en el Mundial de Rusia tiene a los mexicanos en la fila de sus asientos, pero a decir verdad, es una selección con más escándalos amarillistas que logros deportivos por lo que se ve difícil que lleguen al quinto partido, pero ¿qué pasaría si México disputara la final de futbol contra Alemania?, bueno, esa fantasía se hace realidad en la puesta en escena Nosotros en la final.



Estelarizada por Luis Fernando Peña, quien será el director técnico, Said Sandoval como El negro Cuau, Markin López como El hermoso, Memo Dorantes como El tlacoyo y Héctor Molina como el capitán del tricolor, esta historia más que una obra de teatro, se trata de un espectáculo que se desarrolla en el interior de los jugadores, qué piensan, así como la presión de los comentaristas y la gran maquinaria de mercadotecnia que rodea este deporte que despierta pasiones en el púbico mexicano.

El estreno está programado para hoy en el teatro Rafael Solana con funciones sábados y domingos. En poco más de 80 minutos el público verá desde diferentes ángulos lo que es vivir como jugador un mundial de futbol.

“Es un espectáculo ficticio sobre si México jugara una final, el espectáculo se divide en dos actos y el púbico verá parte del entrenamiento, la concentración y los juegos que enfrenta un jugador, vamos a meternos en la mente de cada uno de ellos, saber lo que piensan y cómo se sienten, ver qué nos falla como mexicanos para cumplir nuestros objetivos y si de verdad queremos destacar en el futbol”, expresó Luis Fernando Peña.

Por su parte, Said Sandoval, quien dará vida a El negro Cuau, asegura que se trata de poner las excusas en la mesa y analizar las cosas, “siempre decimos ya merito, para la otra, jugaron bien, pero no nos convencen esas excusas, aquí queremos que la gente salga victoriosa, que vea que sí se puede y ganar un mundial no está lejos de nuestras posibilidades, sólo hay que ponernos metas más reales para avanzar poco a poco”.

Por su parte, Memo Dorantes aseguró que esta fiebre del mundial siempre nos lleva a probarnos a nosotros mismos más allá de nuestras capacidades, “hay quienes reaccionan y le meten más al ejercicio, otros de pararse más temprano y habrá quienes hasta se comprometen a realizar lo imposible si sucede el milagro de una victoria, hay que ser realistas, ponernos metas que podamos cumplir porque las expectativas demasiado altas casi nunca se logran y con ello darnos la excusa perfecta para decirnos a nosotros mismos que no podemos lograrlo”.

Los cinco jóvenes que estarán en escena son dirigidos por Marco Vieyra y se contará con la participación de Agustín Oceguera y José Luis Saldaña, quienes serán los narradores del partido que llevará al público a vivir la final imaginaria, “aquí no importa si se gana o se pierde la final, aunque el resultado es bastante bueno, lo importante es ver que se pueden superar los retos y deshacernos de las excusas y tal vez así lleguemos algún día a jugar el séptimo partido”, coincidieron.

“Esta historia no sólo será una montaña rusa de emociones, pues también hay algo de comicidad, de reírnos de nuestros propios errores y ponerle limón a la herida con las cosas que suceden actualmente, no podemos dejar fuera las parrandas y fiestas de los seleccionados, por lo que el público se va a divertir”, finalizó el productor Bernardo Cárdenas.