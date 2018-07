Jesús Ochoa nunca pierde el sentido del humor. Hoy se presenta oficialmente el elenco del musical Hello, Dolly!, que encabeza junto con Daniela Romo y dice que desde que protagonizó Los locos Adams con Susana Zabaleta, “los productores han tenido vendados los ojos y espero que sigan así para que me sigan contratando, pero no dejo de afirmar que me sacan de mi zona de confort para seguirme preparando y cuidando mi figura”.



Sobre Hello, Dolly!, que se estrena en octubre en el Teatro de los Insurgentes, confió que “seré un millonario viejón que busca casarse rápidamente, es un machín, machín de los buenos”.

Jesús Ochoa afirmó que a partir de esta semana, “inicio la dieta para cuidar la figura, sé que estoy panzón, desde el lunes empiezo la dieta del kiwi, como todo menos kiwi”. Y ya sin tanto buen humor, dijo que para quitarse kilogramos, “tengo que tener alguien que me vaya arriando. Parto de mi mentor, mi querido Fidel Cerda El Brujo, un gran amigo y un gran maestro, porque para mí la autodisciplina, es la más difícil”.

Y ante la pregunta en torno si ya ensayó con Daniela Romo, informó que, “no, no todavía no empiezan los ensayos porque aún no he convencido a los gringos que no sé bailar, ni cantar, pero bueno aquí no bailo tanto como en otras producciones, ni canto tanto, es más tranquilo. Yo vi esta producción en Nueva York es espectacular, espectacular, es un clásico”.

Ochoa siguió con sus bromas y recordó que desde que desde que trabajó con Daniela Romo en El Hotel de los Secretos, se cocinó esta relación laboral. “Si se trata de reto, éste es para Daniela, quien tiene que competir conmigo vocalmente y dancísticamente, está la vara muy alta, tiene que prepararse muy bien. Y todo está programado porque yo soy una máquina actoral programada para no fallar. Yo soy en escena lo que Robocop a la policía”.





LA ANDA EN ASAMBLEA EL 28

Jesús Ochoa, quien el próximo sábado 28, presidirá la tercera asamblea ordinaria de su mandato, adelantó que no tiene el gran reporte frente al gremio.

“Aún no se dará ningún informe sobre cambios sustanciales, aunque sí se están trabajado en las diversas secretarias. No obstante, en lo que se refiere a la cotización anual a Previsión Social, se está estudiando confirmó, porque nuestros fundadores nunca pensaron que la ANDA iba tener el mayor grosor de socios de la Tercera Edad y por el momento, no se ve un incremento a este rubro y se tiene que trabajar en esto y no es un juicio, porque cada día aumenta el número de los viejitos y convencer al joven que algún día va a estar en esa circunstancia. Desde luego hay propuestas distintas y Previsión Social es nuestro orgullo como sindicato y para nosotros es la prioridad”.

Y ahondó que “como dirigente siento el respaldo de todos, y no es que sea cómodo, eso te brinda agilidad y te lleva a hacer cosas incluso diferentes. Eso es muy positivo”.





SE ENOJÓ POQUITÍN: CASO ARLETT PACHECO

Luego que la actriz Arlette Pacheco posteara por Twitter e hiciera la denuncia que su señora madre al estar delicada de salud no recibió pronta la atención médica andista, contestó Jesús Ochoa en tono casi fúrico:

“Voy a hablar con ella… amablemente. Esas son las cosas que no deben salir de la ANDA. Se le está apoyando porque dice que no se le está apoyando, sí se le está apoyando y sí se le atendió…”.