Huachicolero es una crítica al capitalismo: Edgar Nito

GUANAJUATO.- Hace aproximadamente cuatro años que Edgar Nito escuchó por primera vez la palabra huachicolero, con fuertes intenciones de retratar el entorno en el que creció y pisando un terreno poco conocido en ese entonces, fue que el director decidió tomar como eje el robo de combustible para su ópera prima.

"Una de las motivaciones era dar a conocer que esto pasaba porque nadie sabía que era, cuando les daba el guión no lo podían ni leer", expresa Nito en entrevista para El Sol de México quien presentó en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato su película Huachicolero, sin embargo el tiempo pasó y distintos sucesos posicionaron la palabra huachicol en el diálogo público.

Contrario a lo que podría pensarse, el director está convencido de que la película no está centrada en el robo de combustible. "Lo que más critica esta película no es el huachicoleo, ni el crimen organizado, ni el gobierno, es el capitalismo en sí y como una sociedad consumidora nos lleva a tener un panorama súper trágico en el que nos toca vivir", comenta.

Nito es expresivo, mueve las manos para afirmar mejor sus ideas, mira a los ojos al contestar y a pesar de estar un poco enfermo de la garganta, la emoción de hablar de su película no lo hace bajar la voz.

El filme retrata una historia amorosa en la que un joven intenta conquistar a una chica de su secundaria, sin embargo su condición económica no le permite adquirir la demandas materiales que le son exigidas por ella y sus amigas, por lo que encuentra en el negocio ilícito de combustible una solución fácil a sus problemas.

"Lo que me interesó del tema fue que me recordó a las películas que me gustan, a los westerns y a los asaltantes de caminos y dije, estos son los asaltantes de camino de hoy en día, en Guanajuato que es mi estado y en todo México, es la manera en la que puedo abordarlo", asegura el autor sin dejar de mencionar que debido a la falta de información la cinta es una ficción. "Todo lo imaginamos, es una historia totalmente ficticia de personajes ficticios que se desarrolla en este contexto que eventualmente iba a explotar y pasó".

Sobre la inquietud de mostrar un escenario juvenil, Nito cree que existen temas que suelen convivir al mismo tiempo pues "es lo que escuchas hablar, son cosas generacionales lo que te toca vivir en el momento en el que estás parado aquí en la tierra y por ahí se conectan".

Algo curioso es que el director de fotografía de Huachicolero es el mismo que llevo la fotografía de la última producción de Gael García, Chicuarotes. "Gael conoció a Juan Pablo Ramírez, que es un gran fotógrafo, viendo un screening de Huachicolero y yo estoy contento de que mi amigo Juan Pablo este en las dos", indicó el director.

En la película participan actores profesionales y no actores, como en el caso de Eduardo Banda quién es oriundo de Irapuato, pues la intención del cineasta era añadirle un toque naturalista que expresara mejor la identidad de su lugar de origen.

Con algunos momentos explícitos de violencia que rayan en el terror, Nito muestra una continuación reinventada de los géneros que ha explorado anteriormente. "A diferencia de mi trabajo anterior, esta es la película que menos violencia explícita tiene, decidimos que tuviera pocos momentos, pero muy precisos y eso es lo que genera que sea muy impactante para gente, yo vengo de hacer proyectos que tenían inspiración en el gore en el terror", y adelanta estar trabajando en un nuevo un thriller.

Finalmente el guanajuatense invita a los distribuidores a interesarse en su obra pues aún no cuenta con ningún plan al respecto y considera que la película "se disfruta, la gente vive experiencias con ella y cambia, entra de una manera y sale de otra, es un tema pertinente entretenido y actual", asegura que "es una película que los mexicanos eventualmente verán".

El elenco está compuesto por Eduardo Banda, Regina Reynoso, Fernando Becerril, Pascacio López, Pedro Joaquín y Leonardo Alonso, y el guión fue escrito por el director Edgar Nito y su amigo Alfredo Mendoza.