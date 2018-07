Hugo López era un segundo padre para Luismi: César Bordón

Si hubo una persona que además de su familia impactara en la vida de Luis Miguel, ese fue Hugo López, su manager. Él es considerado por muchos como el hombre detrás de su mayor éxito, lo acompañó en las etapas de sus discos Busca una mujer y los de Romances. Pero más allá de lo profesional, Hugo López tuvo un impacto personal en la vida del cantante.



“Me parece que los dichos de que era un segundo padre es cosecha de Luis Miguel. En principio fue esa persona que lo conectó con ese mundo real, de bondad y del negocio que vivía en ese entonces. Lo colocó en el tope de su carrera”, explica César Bordón, actor que interpreta a Hugo López en la serie del cantante.

“Él era un personaje clave en la vida de Luis Miguel y si se quiere es el más hidalgo de las personas que atraviesan por la vida del cantante. Hugo siempre estaba enfocado en su cliente, incluso postergaba su vida personal. Ese equilibrio, esa cosa centrada de conservar la calma, es una virtud que muy pocas personas tienen y que fue clave para que penetrara tanto”, asegura el argentino.

César Bordón asegura que para la preparación de su personaje no pudo tener un encuentro personal con Lucía Miranda, viuda de Hugo López, sino hasta después del estreno de la serie: “Ella se acercó y estaba fascinada con la manera en que estaba representado a su marido. Me dio muchos datos que fue una pena no poder usar en el rodaje, pero que a la vez fue bueno para crear un personaje ya que él no estaba en el imaginario del público, fue una persona que estaba detrás”, dijo.

Aunque su aspecto no sea igual al del representante, el actor dice que Lucía Miranda reconoció en su interpretación un aspecto más personal de Hugo López. “Una de las cosas que me dijo es que le parecía ver a su marido cuando hablaba, porque al pensar se tomaba su tiempo, tenía el mismo temple que su marido y aunque no se parecía físicamente era muy llamativo ver eso”.

Sobre lo que el público podrá encontrar esta noche en el capítulo final de Luis Miguel La serie, César Bordón responde cauteloso: “Va a estar muy bueno. Habrá escenas muy lindas que serán muy interesantes y emocionantes. Este capítulo en particular tiene una que otra emoción muy especial. Y con eso ya es suficiente lo que te dije”.