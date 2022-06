Human Drama se consolidan en la escena del rock

Human Drama se define a sí misma como una banda auténtica. Dentro del marco de su aniversario número 37, y estando próximos a presentar una reedición de su libro My bag of secrets (editado originalmente en 1997), Johnny Indovina reflexiona sobre su paso por la industria musical.

Sentado en su estudio, acompañado por su “parlanchín” gato Leo, se enlazó a una charla exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM), donde celebró haber triunfado en la escena de forma independiente.

"El negocio nunca ha sido tan amable con nosotros, realmente no sabían qué hacer con Human Drama o cómo encajábamos. Así que empezamos a ignorar ese aspecto hace muchos años, trabajamos con gente maravillosa en Triple X Records, y ellos evolucionaron junto con nosotros y más o menos sabían lo que debíamos hacer. Les encantaba que fuéramos únicos".

Por supuesto la fidelidad de su público fue pieza clave para seguir forjando el camino que ellos deseaban, y hoy pueden llegar a este aniversario seguros de que en todo momento se han expresado desde un lugar donde se sienten cómodos.

"Por la falta de publicidad no vendimos la misma cantidad de discos que otras bandas, no teníamos temas tan comerciales, pero al final me gustó cómo negociamos, porque nos ha permitido escoger lo que hacemos, y podemos elegir junto con los escuchas cuánto duramos, no como en una disquera".

Volteando a ver su colección de vinilos que tenía en la repisa detrás, la mirada de Johnny se tornó reflexiva. Y es que ver sus álbumes lo hizo pensar en que su objetivo como artista nunca fue tener grandes sumas de dinero o muchas mansiones, para acoplarse al concepto de ser una estrella de rock.

"Quería producir una colección de trabajo que cupiera en la repisa de alguien, y fuera una parte importante de su colección de discos, como mi colección que tengo aquí", comentó, mientras mostraba sus vinilos de David Bowie y Bob Dylan.

Human Drama es una banda de rock gótico, iniciada en Nueva Orleans en 1980 con el nombre de The Models, y alentados por un par de sencillos producidos por ellos mismos, y cortes en álbumes recopilatorios, escalaron pronto a la cima de la montaña local. En 1985 se trasladaron a Los Ángeles, y cambiaron su nombre por Human Drama, y rápidamente se volvieron populares.

Su ascenso se debió en gran medida a su paso por el club Scream, que gestó a decenas de figuras del rock, incluyendo a Guns N' Roses y Jane's Addiction. El músico agradeció haber gestado su proyecto en esa época porque a diferencia de ahora, había apoyo a los artistas emergentes.

"Tuvimos suerte que nacimos al final de los 70 y principios de los 80 en Nueva Orleans, porque había muchos clubes para escoger y si te iba bien, subías a los clubes más grandes. Odiaría tener que iniciar una banda ahorita, no creo que lo hiciera, preferiría pintar casas".

Feliz de regresar a México

Hace cinco años atravesó por un difícil momento creativo, al sentirse estancado y sin inspiración. Su oasis resultó ser la Ciudad de México, un lugar con el que siempre se ha sentido conectado, y lo ayudó a redescubrir su pasión, e incluso lo plasmó en el documental Seven days in México.

"Encontré una nueva energía en ese año, he regresado otras veces, y ahora lo hago con una actitud diferente desde que filmé el documental. Ciudad de México siempre ha sido especial para mí, y lo seguirá siendo ahora que regrese. Me da gusto que desde ese documental hemos hecho dos discos, y este será nuestro segundo concierto así que es genial".

Su reencuentro con México se da con motivo de una presentación en el Teatro Metropólitan, el próximo 25 de junio, donde interpretarán en su totalidad los discos Pin ups, Cause and effect y The world inside. Al respecto, el artista indicó que esta será la primera vez que hacen esta dinámica, pero los conecta con una parte muy entrañable de su trayectoria.

"Escogimos el primero porque fue un disco que no tocamos mucho en vivo, pensamos que eso sería divertido. El segundo creo que nos llevó a otro nivel con la gente de México, sé que es un favoritos de tu país, y escogimos The world inside porque creemos que cuando todo ya está hecho, ese siempre será el disco por el que nos recuerden, nos mostró ante el mundo", finalizó.