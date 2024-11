Humbe cierra Esencia Tour en el Auditorio Nacional

En un escenario repleto de flores, el cantautor Humbe, que se ha hecho viral en Tik Tok, cerró su Esencia Tour en el Auditorio Nacional con un show que tuvo invitados, música nueva y éxitos del cantante regio.

“Cómo están México, gracias por estar aquí. Estamos en el cierre…”, dijo el cantante, siendo interrumpido por el grito colectivo “Sí se pudo”.

“Les agradezco porque han sido meses que me han llenado la vida. Cerrar con ustedes en el Auditorio Nacional es especial”, dijo Humbe a sus seguidores, entre quienes algunos, en armonía con el concepto, portaron atuendos adornados con flores.

Con “Himno”, “Bien hecho” y “Sanvalentin”, el cantautor regio comenzó el setlist que fue coreado y aplaudido constantemente en el recinto.

Ya extrañaba cantar con ustedes amigos. Los amo

Más tarde, en un recorrido por su carrera, Humbe visitó un tema de desamor. “Me encanta que mucha gente se identifique con esta canción. Me hicieron no sentirme solo. Me hicieron sentir muy amado”, comentó el cantante antes de presentar “TSQ”.

En el cierre del tour, Humbe se atrevió a salir del set que había tocado en anteriores conciertos e invitó al escenario a Juliana Velásquez para cantar “Muchachitos”. La cantante no fue la única invitada, pues LIZA también lo acompañó en “Ella brilla”.

Otro acompañante que se robó la noche fue Jesús Navarro, el vocalista de Reik, que cantó junto a Humbe el tema “Malbec”. Después de darse un abrazo emotivo, Humbe siguió en solitario con “Manada” y “Tú me hiciste volar”.

Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

La aceptación del público hacia el show fue buena, algo que se comprobó mientras Humbe se paseó entre las butacas cantando. Al subir al escenario, el cantante se dio el tiempo de firmar una chamarra personalizada que un seguidor le hizo llegar.

En medio del show, Humbe estrenó un tema. “Les voy a cantar una canción, llevo mucho tiempo queriendo cantarla en vivo. No la había podido terminar porque estaba de gira. Pero estuvimos de vacaciones antes de irnos a Latam por primera vez. Sale al rato, acabando el concierto”, dijo.

“Krypronita”, “Dieznoches” y “REM” también sonaron en el Auditorio Nacional. Hacia el final del show, Humbe cerró con algunos de sus temas más reconocidos, entre ellos “Fantasmas”, en una versión en mariachi, así como una versión de “La Bikina”. Para finalizar, “Amor de cine” y “Lo logré” coronaron el cierre del Esencia Tour.