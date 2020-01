Humberto Dupeyrón llevará su vida a la pantalla grande

Ha pasado 63 años en el escenario como actor de teatro, televisión y cine, y hará su debut como guionista de su película autobiográfica, que se rodará este año, dirigida por su yerno, el cineasta Yago Muñoz. "Estoy escribiendo mi propia película, la historia de un artista con esclerosis múltiple, cuya enfermedad lo ha incapacitado físicamente, pero con gran lucidez en sus recuerdos, a quien la vida le dio cuatro hijos: Odín, Natasha, Odette y Osterlen", anuncia Humberto Dupeyrón en entrevista con El Sol de México.

“Mi yerno, el esposo de Natasha, Yago Muñoz; le dará el último tratamiento al guion de la película en la que actuaré y también él la dirigirá y producirá. Va a ser su segundo largometraje, su ópera prima fue Barcos de papel”., agrega el actor, quien desde 1989 interpreta el monólogo El Gorila, de Franz Kafka.

Quien fuera un niño actor que debutó en el filme Ladrones de niños y que más adelante hiciera su primer protagónico en El gato con botas conversa en su habitación de la Casa del Actor Mario Moreno Cantinflas y reconoce: “soy un milagro de la vida, porque no todos los que padecemos esclerosis múltiple han llegado a la edad que yo tengo. En abril cumplo 73 años y mi película autobiográfica me está dando una renovación de energía para seguir trabajando”.

Huésped desde hace dos años de la Casa del Actor, Dupeyrón confía en que "Dios me siga dando fuerzas para seguir checando y organizando en mi computadora la compilación de mis sketches teatrales y de datos que darán pie a la escritura del guion de mi película, en la que también va a actuar Natasha y espero que se unan sus hermanos y hasta mi nieta Coco”.

El artista, quien ha sabido vivir con el padecimiento que ha mermado su salud, reconoce que su vida ha sido por momentos alegre, positiva, pero también de sufrimientos, penas y pérdidas. "Tengo una enfermedad que me ha dejado en silla de ruedas, pero sigo siendo un hombre feliz y agradecido con la vida, con mi trabajo en la televisión, cine y teatro”. Un trabajo al que ha dedicado prácticamente toda su existencia.

En el 2019, celebró el aniversario 30 del monólogo El gorila con más de 30 representaciones en diversos foros, no sólo teatrales, sino en universidades y preparatorias. “Con esta obra hice ininterrumpidamente una temporada que duró 20 años; ahora me la piden a lo largo del año. En su momento me dio para llevar el pan a mi casa, no me llenaba de dinero los bolsillos, pero también me dio muchos reconocimientos de parte de las asociaciones teatrales como la ACPT de Gustavo Suárez Ojeda, que me premiaron y reconocieron mi gran esfuerzo”, relata.

El gorila, asegura, “es mi pasión, mi motor, mi energía y aunque la gente me ve en silla de ruedas, no le importa, porque me quieren escuchar. Esta obra es el reclamo de un animal a la sociedad. En la vida estudiamos, nos preparamos, aprendemos, pero a final de cuentas estamos metidos en un laberinto, en una jaula. Y aunque tenemos leyes, principios, moral, no las respetamos, seguimos siendo animales. Estamos en una jaula, aunque pretendemos ser libres, atrapados en deudas, no tenemos plena libertad, a pesar de que se hable de ella. Es lo que dice el gorila, 'me trajeron a este mundo para ser civilizado y quisiera volver a la selva y ser un animal libre'”, concluye.