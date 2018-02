Ianis Guerrero, actor conocido por "Club de Cuervos", debuta como director

La carrera de Ianis Guerrero dio un vuelco importante cuando formó parte del elenco de Nosotros los nobles, dando vida a Lucho, el amor cero fresa de Bárbara Noble. Desde entonces las oportunidades como actor comenzaron a llegar, dándole papeles tan entrañables como Moisés Suárez, en Club de cuervos, desde donde su carrera cambió totalmente.

Sin embargo, antes de toparse con estos personajes, Ianis ya llevaba una breve carrera como cineasta. Había dirigido los cortometrajes Bruno, Mujer atrapada en habitación con tormenta y Le Collectionneur.

Ahora, el actor se ha reencontrado con su pasión como director para presentar Juan y Vanesa, su ópera prima con la que competirá por el Premio Mezcal a Mejor Película Mexicana en la edición 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

“La dirección siempre fue mi primer amor. Yo quería dirigir antes que actuar, pero mi carrera como actor despegó y comenzaron a caer proyectos muy padres, así que fui dejando la dirección. Aunque todo lo que ganaba como actor lo invertí en este guión que yo mismo escribí”, recuerda Ianis Guerrero, quien comenzó a trabajar en este proyecto hace cinco años.

Juan y Vanesa es una historia que presenta a un trailero de mediana edad “es una persona que tiene problemas con el alcohol, que no puede ser responsable, y que acaba de tener a una niña a la que no le permiten ver por eso. Cuando él pide una última oportunidad debe hacer una entrega a la Ciudad de México, donde se topa con una chavita que viene huyendo de casa y que se sube a su tráiler. Ella es una bomba de tiempo y lo jala para el lado más oscuro”, explica el director.

Ianis define Juan y Vanesa como una road movie y una historia de amor, “que tiene esa sensación de historias desenfrenadas, de amor un poco salvaje, de adolescentes como Head On de Fatih Akin, o de relatos de personajes como Diablo guardián de Xavier Velasco o La chilenita de Vargas Llosa”.

Este logro en su carrera como cineasta no significa dejar su lado actoral, pues Ianis considera que ambas carreras se pueden mezclar. “Son dos cosas que se parecen mucho. Veo que el cine es como una fiesta: si actúas es como si te invitaran y si diriges es como si tú lo hicieras. A veces me gusta que me inviten, pero a veces yo quiero hacer la fiesta con la música que me gusta”, dice.

Ahora Ianis tiene un nuevo objetivo en la mira: filmar una película más grande. “Quiero hacer algo más exigente, con mayor financiamiento. Lo que más me gusta hacer son historias de amor y por ahora hay varias historias que me gustaría contar. Hay varios guiones en desarrollo y es algo que disfruto muchísimo”, dice.





DATO:

Juan y Vanesa se filmó en 35 milímetros y es una producción totalmente independiente





COMO DIRECTOR

Juan y Vanesa (Largometraje)

Le Collectionneur (Cortometraje)

Mujer atrapada en habitación con tormenta (Cortometraje)

Bruno (Cortometraje)





COMO ACTOR

La bandida (Televisión – 2018)

Casa caracol (2017)

Vuelven (2017)

Blue Demon (Televisión – 2016)

Club de cuervos (Televisión – 2015)

Nosotros los nobles (2013)

Casi divas (2008)

Fin de trayecto (Cortometraje – 2007)