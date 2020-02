Ignacio López Tarso regresa al cine a sus 95 años

Abril próximo, es el mes que vuelve a pisar un set cinematográfico el primer actor Ignacio López Tarso para estelarizar lo que definió su nuevo proyecto fílmico, “hace mucho tiempo que no hacía una buena película, ya leí el guión, es una buena historia como interesante”, declaró.

Lleno de júbilo no dejó de expresar que, “ya sé quién será el director pero no puedo decir el nombre, hay un gran reparto; de modo que hay la posibilidad de una buena película que ya me hacía mucha, mucha, mucha falta”.

El histrión con 95 años entrevistado por El Sol de México, en el Teatro Fernando Soler, donde disfrutó de la actuación de su hijo Juan Ignacio Aranda en Toc Toc, quien luego de hacer una participación genial en Más sabe el diablo por viejo de Pepe Bojórquez en el año de 2018, la ilusión y las ganas de ser parte del Séptimo Arte, no disminuye en su ánimo e irradiando energía.

“Qué más quisiera informar, pero uno firma cartas de confidencialidad que se nos pide que no hay que hablar. Y sí, es un proyecto nuevo de película que empezaremos a trabajar pronto por Abril, es un buen filme”.

El hacedor de historias fílmicas como Macario, Nazarín, Pedro Páramo, El Hombre de papel; enfrentará las más de 12 horas en los sets que para él es estar ahí es como un pez en el agua y más que su lucidez y gran memoria lo lleva a aprenderse los diálogos.

Hijo de tigre pintito, es lo que reza el refrán y en la noche del pasado viernes, don Ignacio López Tarso desde el inicio de la escenificación de Toc Toc, su rostro denotaba éxtasis por la dramatización que le daban cada uno de los actores y actrices a esta puesta en escena, incluyendo su hijo Juan Ignacio Aranda, por quien se encontraba en el teatro maravillado.

Antes, en la charla al pedirle un comentario en torno a su hijo Juan Ignacio, sólo atinó a expresar:

“Claro, claro a eso vengo a ver su trabajo en escena”.

Al afirmar que se encuentra bien de salud, habló en torno a la primera actriz María Rojo, a quien en esta próxima edición de la entrega del Ariel a ella se lo van a dar de Oro por su trayectoria:

“Muy merecido, qué bueno, la felicito, se lo merece”.

En relación a su reincorporación al teatro manifestó que sí lo hará en este año al volver al San Jerónimo a lado de su hijo Juan Ignacio Aranda con la puesta Una vida en el teatro, para la que afirmó que ya no requiere ensayar porque ya la tienen bien dominada, “Hicimos una temporada en San Jerónimo, durante la que fuimos a Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí. Ahora volvemos con la obra dentro de tres semanas o cuatro semanas”, confió.