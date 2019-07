Imcine busca subtitular cintas en apoyo a personas con debilidad auditiva

Películas subtituladas para personas con debilidad auditiva o dobladas a lenguas indígenas son algunas de las propuestas que el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) busca impulsar en las próximas mesas de trabajo sobre la modificación en la Ley Federal de Cinematografía.

Así lo comentó María Novaro, directora de este organismo, quien dijo que estas iniciativas “han salido de las mesas” que han tenido desde hace varias semanas, y que la idea de subtitular las cintas mexicanas para personas con debilidad auditiva es algo que “tiene que ser, finalmente todo pasa por ser un país mejor”, explicó.

Otro de los temas que trabajan es el referente al doblaje de películas extranjeras al español, pues hace unos días, en el marco de estas mesas de trabajo, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) solicitó respetar el artículo que pide evitar esta acción, lo que provocó el rechazo de los actores de doblaje.

Al respecto, la directora del Imcine destacó que este es un tema en discusión y comentó que el instituto busca “ver por el interés de todos. Es dificilísimo porque a veces el interés de alguien está en contra del otro; siempre veremos por el interés más amplio, creo que eso nos da una claridad”.

Lo que señaló es la posibilidad de impulsar un proyecto para doblar películas mexicanas a lenguas indígenas, propuesta en la que el Imcine trabaja en solicitud a los encuentros que ha tenido el instituto con miembros de estas comunidades. “A lo mejor ahí hay una figura interesante de abordar el problema de doblaje y las compañías encargadas de ello, porque los pueblos indígenas están pidiendo el doblaje a sus lenguas de las películas mexicanas y por ahí podemos encontrar algo que favorezca a todos”, dijo.

María Novaro fue una de las jueces que participaron en la selección mexicana de Nespresso Talents 2019, concurso de cortometraje hecho con celulares en formato vertical que anunció a sus ganadores ayer. La cineasta reconocida en el Festival Internacional de Cine de Berlín por su cinta Lola, destacó su sorpresa por el resultado de los trabajos presentados en este nuevo formato.

“De entrada me encantó revisar proyectos en este formato que me costaba trabajo, ver cómo se está utilizando esta nueva forma de contar historias. Entiendo la inmediatez del celular, de ver lo audiovisual ahí, además me pareció grandiosa la imaginación que tenían los planos cinematográficos en este formato”, comentó.

Cine Se buscará apoyo especial a Festival de Cine de Morelia: Sergio Mayer

Para esta edición del Nespresso Talents se reconocieron cuatro trabajos hechos con celular y cuya temática giraba alrededor del tema Somos lo que comemos. Pozolli, proyecto de animación realizado por Mauricio Hernández, Pamela Reyes e Iván Couttolenc se llevó el primer lugar de este año.

El segundo puesto fue para el cortometraje Ruffo, de Marco Aurelio Celis, mientras que el tercer lugar se le otorgó al proyecto Mario, de Mildred Aniarely; el corto Primary color, de Arturo Cerón, se llevó una mención honorifica. Además de María Novaro, el jurado estuvo compuesto por el actor Humberto Busto, las directoras Sofía Carrillo, Mariana Chenillo y Lila Avilés, así como el productor Geminiano Pineda.