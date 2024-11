Implicado en el caso de Liam Payne da su versión: estaba drogado y pasó algo íntimo

Liam Payne murió el 16 de octubre. Sin embargo, a casi un mes, la forma en la que falleció sigue siendo una incógnita, pues las autoridades argentinas tienen como hipótesis que cayó del balcón del hotel de Argentina después de desmayarse, y no de forma voluntaria.

Tras las investigaciones, la Fiscalía de Argentina imputó a tres personas por la muerte del exintegrante de One Direction: uno por "abandonar a la persona", debido a que lo acompañaba cotidianamente; otro más es un empleado del hotel Casa Sur, en el que falleció, por suministrarle cocaína, y el tercero por darle estupefacientes en dos ocasiones.

Braian, el implicado por presuntamente darle los estupefacientes, ofreció una entrevista para el medio argentino Telefe para dar su versión de los hechos.

¿Qué han dicho los implicados por la muerte de Liam Payne?

Braian, quien fue acusado por suministrarle estupefacientes en dos ocasiones a Liam Payne, asegura que conoció al exintegrante de One Direction en su trabajo, donde el cantante acudió a comer junto con su novia y un acompañante. En el lugar, ambos intercambiaron cuentas de Instagram y lo visitó en el primer hotel en el que se hospedó en Buenos Aires, Argentina.

Nos juntamos y me mostró un poco de su música que iba a sacar más adelante.Braian.

De acuerdo con la versión de Braian, desde que conoció a Liam Payne ya estaba drogado, incluso asegura que no tenía ni ánimos de comer. Además, recuerda que lo contactó para seguirse drogando.

Cuando llegó al local donde yo trabajo ya estaba drogado. Le paso mi Instagram y me envía mensaje porque quería drogarse, él iba a un concierto.Braian.

Entre nervios, Braian aseguró que una de las últimas veces que visitó a Liam fue el 2 de octubre, cuando iba a asistir al concierto de su excompañero de banda Niall Horan en la Movistar Arena de Argentina.

Durante su encuentro, le mostró su música y tomaron "unos shots de Whisky". Después, continuaron hablando por Instagram, mediante una "cuenta falsa" que mantenía el cantante.

Tras días de mantener contacto por la red social, ambos acordaron verse la noche del domingo 13 de octubre, encuentro en el que Braian asegura que se drogaron y "pasó algo íntimo".

Pasamos la noche, nos drogamos, porque fue la realidad, y pasó algo íntimo.Braian.

El implicado recuerda que Liam Payne no era agresivo, "me trató bien, fue re dulce. Me preguntaba si yo estaba bien, si me encontraba bien".

Cuando terminó su encuentro, Braian notó que Liam Payne "tenía miedo" y reconoció que "algo raro estaba pasando".

Aunque ambos consumieron sustancias ilícitas, Braian niega que el haya sido quien le entregó drogas al cantante, pues incluso recalca que no aceptó dinero de su parte.

Nos drogamos juntos, yo no le llevé y no le acepté plata.Braian.

Después de su encuentro, Liam Payne fue a visitarlo a donde él vivía para que regresaran al hotel, pero Braian asegura que no aceptó porque tenía que trabajar, y fue la última vez que lo vio.