In the Valley Below se une a la fiesta musical

Después de grabar el video de Elephant en la Ciudad de México, los integrantes de In the Valley Below, Jeffrey Mendel y Angela Gail, encontraron en el país la oportunidad de traspasar las barreras del lenguaje en su música y ahora se preparan para traer por primera vez su “intensidad, química sexual y mucho rock and roll” al Corona Capital el domingo 17, según afirma Gail.

“Empezamos a pensar en grabar una versión en español después de grabar el video, creíamos que sería bueno hacerla para que fuera de la mano. La pasamos muy bien haciéndolo, todo se sintió muy natural”, asegura Jeffrey en entrevista para El Sol de México.

Elefant muestra el paseo de los estadounidenses por espacios emblemáticos de la ciudad, como Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, el Hemiciclo a Juárez, Reforma, mientras sostienen en sus manos unos enormes elefantes inflables.

Después de su exploración en el país, la agrupación se embarco en un proyecto en el cual, no sabían terminaría siendo un largometraje, The Pink Chateau, “Primero hicimos el álbum y la música pero queríamos hacer algo diferente y lo que hicimos fue hacer un video para todo el disco, se dio de forma natural con una historia que compaginaba y de pronto hicimos toda una película”, cuenta Ángela.

La cantante añade que fue su idea, “era una fantasía personal el poder encontrar un espacio mágico donde pudiéramos explorar nuestra propia sexualidad”, relata de la película que han presentado anteriormente en su gira por los Estados Unidos. “Es en realidad una película muda en la que solo hay música, sin diálogos, y son 11 capítulos de una mujer en un castillo”.

Los músicos consideran su música no podría ser más personal, desde el 2014 se han dedicado a escribir canciones en conjunto y desde su punto de vista, la transformación más relevante que ha tenido su música de entonces, son los shows en vivo.

“Grabamos Peaches sin nunca haber tocado en vivo, después de tener tantas presentaciones en vivo con el paso de los años, creo que las canciones han cambiado y ahora pensamos más en como se verá en vivo”, comenta Angela.

Por su parte Jeffrey dice, “no estoy muy seguro del lugar que ocupa nuestra música en la escena musical, pero nosotros creamos la música que nosotros escucharíamos y esperamos que a la demás gente le guste”.