¿Indirecta para Nodal? Pepe Aguilar adelanta detalles de su nueva canción

Al parecer Don Pepe Aguilar todavía no asimila las nupcias de su hija Ángela Aguilar de tan solo 20 años con el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, quien también es conocido por su amplio y caótico historial amoroso.

Es bien sabido que la nueva familia Nodal Aguilar está en la mira de los mexicanos, puesto que muchos usuarios en redes sociales acusan a Ángela de provocar la separación de Nodal y su expareja Cazzu, cantante argentina con la que tiene una hija.

Sin embargo, los fans de esta relación se percataron de la inusual letra de la próxima canción del jefe de la dinastía Aguilar, Pepe Aguilar, donde en un clip compartido en su cuenta de Instagram reveló un fragmento de la letra del nuevo sencillo.

Gossip Pepe Aguilar revela que él pagó la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar: No te queda de otra

“Voy a claro, haz las cosas bien, porque para forajidos, mijo, aquí no es”, se escucha en el reel.

Hace uno meses, Nodal aseguraba que la relación con su suegro era buena , y que Don Pepe Aguilar lo había recibido con mucho amor, cariño y respeto, desde el inicio de su relación con Ángela Aguilar, pero ¿habrá mentido Nodal?

“Sé que es muy fácil ser cabr*n, yo mismo estuve en esa situación”, concluye el video.

Los internautas observaron que en el pequeño fragmento de la nueva canción hay muchas señales para su ahora yerno, puesto que en 2022, Christian Nodal lanzó el álbum “Forajido EP1”, tras su ruptura con Belinda y en su más reciente producción cuenta con una canción titulada “Kbron y Medio”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El próximo sencillo de Pepe Aguilar será liberado el 26 de septiembre de este año, y hasta ese día se podrá saber si sí lleva dedicatoria o advertencia al esposo de su apreciada hija.