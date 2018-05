Inés Sainz, una mamá de alto rendimiento

Próxima a viajar a Rusia para cubrir el Mundial de futbol, Inés Sainz no duda en aceptar que es una mamá de alto rendimiento, debido a que ha sabido compaginar su vida familiar con su trabajo en un medio tan demandante como el televisivo.



“Mis hijos me alcanzarán como a los 13 días que haya comenzado el campeonato, es el equipo que me apoya y me voy con tiempo para poder visitar algunos lugares, pero estar allá es muy agotador, voy en horario estelar y son más de 300 cápsulas, será una locura”, mencionó.

En entrevista, la rubia quien recientemente causó revuelo en las redes sociales con una fotografía de su hija María Inés de 14 de edad, quien le heredó su belleza, la conductora platicó cómo equilibra su actividad profesional con la maternidad.

“En México existimos muchas mamás de alto rendimiento y creo que primero debes aceptar el reto de ser mamá, primero que nada te comprometes a educar a tus hijos para que sean buenas personas y tengan valores y también no dejar a un lado que como persona tienes muchos sueños y soy de las afortunadas que compaginan su vida laboral con la de ser mamá donde sacas fuerzas para hacer ambas lo mejor posible”.

Sainz comentó que desde joven siempre supo que quería ser mamá por lo cual disfruta su vida en familia con sus cuatro hijos de quienes siempre está al pendiente no obstante sus viajes y las grabaciones que tiene que hacer para Azteca Deportes.



Por otro lado, este 10 de mayo no será igual para Inés quien perdió a su mamá hace dos meses y para la también filántropa, ya que colabora con asociaciones que protegen a niños en situación vulnerable, la memoria de su progenitora, está presente.

“Fue una mujer excepcional que con su ejemplo nos demostró cómo salir adelante, no obstante que hace dos años quedó parapléjica, tomó una decisión de vida importante, donde dijo que la enfermedad se podría apoderar de su cuerpo, pero de su voluntad jamás”.

Asimismo, Inés indicó cuál es el consejo que ella les da a sus hijos “que con buen ánimo las cosas ocurren, que sean considerados porque cuando le sonríes a la vida, la vida te sonríe”.