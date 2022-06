Influencer de China desaparece luego de polémico video con un pastel

Austin Li Jiaqi, uno de los mayores influencers chinos desapareció de las redes sociales poco después de aparecer en un video en el que se mostraba un pastel con forma de tanque.

El joven es popular en el país por su programa en línea donde promociona aperitivos en una plataforma llamada Taobao Live, en la cual los comerciantes del Mercado de Taobao promocionan sus productos.

La forma del pastel fue lo que causó controversia ya que de alguna forma hacía referencia a la masacre en Plaza de Tiananmen de 1989, un evento del que no se puede hablar en China, ni siquiera indirectamente.

El joven es conocido en su país por salir en comerciales de cosméticos, pero al trabajar con otras marcas fue que se encontró con este peculiar producto.

¿Qué significaba el pastel?

La tarta de la marca británica Wall´s hecho con galleta redondas de chocolate a los lados y una bola de chocolate con un palito arriba, todo en conjunto hacía la forma de un pequeño tanque de guerra.

La forma del pastel se asemejaba a un tanque de guerra. Foto: Captura

Luego de que se viera en pantalla a la altura del rostro de los presentadores, la transmisión se cortó y Li aseguró en sus redes sociales que el fallo se debía a un inconveniente técnico, dos horas después reapareció en la transmisión y pidió disculpas por el repentino corte.

Austin Li Jiaqi desaparece

Usuarios se mostraron preocupados ya que el artista no apareció en otro programa para el que estaba programado y no dio noticias a través de sus redes.

Se tiene la teoría de que Li fue censurado por el gobierno chino a causa del mensaje que con intención o no dio al público por ser altamente sensible para las autoridades que han tomado medidas extremas para que no se hable de esa masacre.

La población china no puede hablar sobre el 4 de junio de 1989, fecha en la que tuvo lugar una masacre de manifestantes, que en su mayoría estaban desarmados y bloquearon la entrada a los militares que se dirigían a la Plaza de Tiananmen.

Ante la insistencia de las personas para prohibir el paso de los militares, éstos dispararon en contra de ellos asesinándolos a sangre fría.