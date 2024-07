Inicia el juicio que Alec Baldwin quiso evitar

Este martes se seleccionará al jurado que decidirá si Alec Baldwin es culpable de accionar el gatillo de la pistola que se suponía tenía balas de salva en el rodaje de la película de vaqueros “Rust”, o la acción fue un accidente que causó el fallecimiento de la fotógrafa Halyna Hutchis.

A tres años de la tragedia en el set del rancho Bonanza Creek, ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, que por años fue la locación ideal para filmar películas de vaqueros, Baldwin enfrentará el juicio, que con distintos argumentos su equipo de abogados trató de evitar.

En abril pasado, Hannah Gutiérrez, la persona encargada en el set de revisar las armas y verificar que su uso fuera seguro, fue sentenciada a 18 meses de prisión por el delito de homicidio involuntario, por haber violado el protocolo de seguridad.

Gossip Alec Baldwin mata accidentalmente a la directora de fotografía durante rodaje de Rust

Alec Baldwin será juzgado por el mismo motivo y en caso de que sea declarado culpable, enfrentará la misma condena de Gutiérrez.

Fue el 21 octubre de 2021 cuando el actor originario de Nueva York se preparó para rodar una de las escenas de la cinta “Rust”, de la que era protagonista y productor, eran parte de su equipo el director Joel Souza y la fotógrafa Halyna Hutchis.

En un ensayo de la escena, Baldwin manipuló la pistola de utilería, que en realidad estaba cargada con balas verdaderas, violando un protocolo de seguridad en el set. El disparo provocó la muerte de Hutchis y heridas a Souza, quienes estaban de frente al actor.

En abril pasado, Baldwin libró una primera batalla cuando se le retiraron los cargos de manera temporal. Su defensa argumentó que él no era el responsable de revisar si el arma estaba cargada o no, ya que para eso existe una persona que debe asegurarse de eso.

Ese mismo argumento, esperan lo libre del nuevo enfrentamiento con la justicia, que inicia este martes y se calcula que dure 10 días.

Celebridades "Pistola fría", lo que le dijeron a Alec Baldwin al darle el arma que mató a Halyna Hutchins

Baldwin se prepara también para el próximo estreno de un reality familiar titulado “The Baldwins”, mismo que dará seguimiento al día a día de su familia: él, su esposa y sus siete hijos.

¿Quién es Alec Baldwin?

Nació un 3 de abril de 1958, en Long Island, Nueva York, Estados Unidos. Es actor, comediante y productor.

Cuenta con casi 150 créditos como actor, sus primeras apariciones fueron en 1980 en la serie “The doctors”, mientras que en 1983 dio vida al Dr. Hal Wexler en “Cutter to Houston”. Para 1984 se desarrolló en la serie “California”, participando un total de 40 episodios. Su rostro en el cine conquistó con títulos como “Hechizo de un beso” (1992), “El desafío” (1997), “Pearl Harbor” (2001), “The cooler” (2003), “El aviador” (2004), entre otras.

Mientras que en contenidos para niños también resaltó en la película “El gato” (2003), fue narrador de “Thomas y sus amigos”, prestó su voz en la serie de “Johnny Bravo” y en la película de “Bob Esponja” (2004); así como en “Madagascar 2” (2008), “Un jefe en pañales” (2007) y “Los Simpsons”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En series también fue parte de dos episodios de “Friends” (2002) y “La ley y el Orden”.

Fue nominado a un Oscar en 2004 por su trabajo como Actor de Reparto en “The Cooler” y en total tiene 46 premios y 115 nominaciones en diferentes categorías y premiaciones.