Inicia filmación de Locas por el cambio con Sofía Sisniega y Mariel Molina

La cinta mexicana Locas por el cambio, reflejará la realidad que se vive en México respecto a las clases sociales. La historia girará en torno a Paulina, una chica de clase media baja y a Paula, de clase alta, que un día despertarán con la sorpresa de que han intercambiado cuerpo.

Los actores de la cinta que dirige , explicaron que el guión les causó mucha risa.

“Yo empiezo siendo Paulina, que es una chava de clase social media baja, que ha tenido una vida difícil y la otra es una chava millonaria de Las Lomas, entonces la mayor parte de la película, es sumamente divertida”, expresó Sofía Sisniega.

En medio del auge que vive actualmente el género de la comedia, la actriz considera que esta cinta sobresale por la temática que presenta. “Creo que hay comedias buenas y comedias malas, esta comedia me gustó mucho porque está muy bien escrita, creo que nunca hemos visto algo así, además representa mucho a nuestra sociedad, nos vamos a sentir muy identificados”, comentó.

José María Torre, considera que la comedia vive un gran momento, porque la gente se siente identificada con ella. “Vale mucho la pena hacer un género, donde la gente lo está experimentando, y sólo queda seguir incentivando el cine nacional para que se sigan haciendo buenas películas, no por ser una comedia romántica significa que sea una mala película o que esté chafa, al contrario, creo que estas películas, cada vez se vuelven más solidas y se hacen mucho mejor”, pronunció.

El tema de cambios de cuerpos, ya ha sido explotado anteriormente en otros filmes como Si yo fuera tú y Cambio de cuerpo, pero los actores piensan que en esta película será diferente por la manera en que se aborda este tema.

“En esta historia sobresale el choque de clases sociales, es algo que se ve reflejado en el país el día de hoy y es lo que hace diferente a esta cinta de otras”, dijo Mariel Molino.

Durante el rodaje, las actrices tuvieron que enfrentarse al reto de interpretar a dos personajes con personalidades distintas. “Fue algo muy difícil, porque no nada más es interpretar a la chica pobre o a la chica rica, es mostrar las facetas de cada personaje, no nada más copiar la personalidad”, explicó Mariel. “A mí me costaron trabajo los acentos, ya que tienes que hablar muy barrio y luego muy fresa”, indicó Sofía.

Está cinta marcará el regreso de Chema Torre al cine, algo que lo tiene feliz. “Siempre el cine tiene mucha magia, y hacerlo con un equipo de gente joven, que ha hecho muchas películas, con un elenco muy divertido, ha sido un agasajo total”, detalló Torre.

Finalmente expusieron su sentir sobre la cinta. “Yo terminé feliz, fue una entrega total de mi parte, pero de verdad todos dimos el corazón por esta película”, dijo Mariel.

“El mensaje del filme es que cada uno debe ser feliz donde nos tocó y buscar la felicidad en tu entorno, no significa que tener dinero sea la felicidad, creo que eso está bien reflejado en la película y es lo que van a ver”, finalizó José María Torre.