Inmortalizan a Susana Zabaleta, Fonoteca Nacional incluye su música en el acervo cultural del país

La cantante y actriz Susana Zavaleta anunció que se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues Canal 22 retransmitirá este domingo 24 de junio su espectáculo La sensatez y la cordura, concierto que se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad donde la intérprete rinde un homenaje a su padre a través de los más grandes boleros de la historia y donde se incluye un dueto con Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba.



En entrevista en las instalaciones de la Fonoteca Nacional, la artista reconoció la importante de compartir los escenarios, pues para ella este año será de grandes placeres musicales, pues cantará en la Sala Nezahualcóyotl el próximo 5 de agosto los temas de su show Adentro, en el que hará una introspección musical con aquellas canciones que han determinado grandes momentos de su trayectoria y de su vida.



“Para esa fecha me acompañarán el director de orquesta James Demser, así como Mateo Aguilar, pianista que ha trabajado en grandes etapas musicales de Susana Zabaleta.



En otro orden de ideas, la también actriz señaló que no está alejada de la televisión, “simplemente no he aceptado los papeles que me han ofrecido, quieren que sea la mamá de alguien diez años menor que yo o de plano, la abuelita de alguien como Sebastián Rulli”, expresó.

Pero comentó que se encuentra contenta con la Fonoteca Nacional, pues sus discos de boleros ya están incluidos en el acervo cultural del lugar y con ello, su voz quedará inmortalizada, “me da una inmensa alegría, pues yo no soy dueña de mi voz, sólo soy un hilo conductor entre la música y el público”.



Pero no podía dejar fuera pasar su tono de broma al expresar, “prefiero que me recuerden haciendo tríos de boleros que haciendo tríos de esos que se mencionan en el reguetón”, expresó.



Recalcó que este año cantará ópera en el Auditorio Nacional y una más en Bellas Artes, “he cantado con Armando Manzanero y otros artistas más, me hace falta expandir mis experiencias” señaló.

Cuestionada sobre si su personaje de La Zabaleta domina a Susana, la artista, “se acomodó en su lugar y aseguró “dependo de ellas para tener armonía mi vida, Susana es la ama de casa, la mamá, la mujer que busca mejores oportunidades en su carrera y La Zabaleta es la indomable, la que los medios conocen, la bromista, si una la riega la otra le reclama”, expresó.



Por último, no pudo dejar fuera el abuso y maltrato hacia los niños mexicanos separados de sus padres en Estados Unidos, “se está creando un abismo a la insensibilidad pues al rato esos niños crecerán llenos de rencores y odios por la separación de las familias y ambos países pagarán los resultados, lo hemos visto en Israel y Palestina, los niños quedan huérfanos y se unen a la guerra para vengar a sus padres, es una cadena de odio interminable, hay que tener cuidado de no alimentar eso en nuestras fronteras”, finalizó.