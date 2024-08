Instagram de Ricardo Peralta se desploma tras discusión con Arath de la Torre

Después de la cálida discusión que mantuvo con Arath de la Torre en el posicionamiento de la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos, Ricardo Peralta ha perdido una gran cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram, pues al cabo de menos de dos horas ha pasado de tener más de un millón a solamente 954 mil, disminuyendo constantemente durante las primeras horas del lunes.

El Influencer, ganador del reality Master Chef México, protagonizó junto a Arath de la Torre uno de los posicionamientos más intensos en lo que va del programa, pues al colocarse enfrente de Arath, quien estaba nominado desde el pasado miércoles, éste asumió que había causado el desagrado del actor debido a pertenecer a la comunidad LGBTQ+, algo que el actor negó rotundamente.

"Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado, me dijiste: Ric, quítate eso porque me incomoda verte así”, empezó Peralta, cuyo nombre de usuario en Instagram es @torpecillo. “Yo sé que tal vez me puedas decir, o la gente en casa diga: ‘solamente se refería a que no le gustó su ropa’, pero no, sé perfectamente que no te referías a eso”, comentó Ricardo Peralta, refiriéndose a que su identidad era la verdadera causa de la queja.

“También me gustaría decirte que para mí es muy fuerte esto, porque es algo con lo que he luchado toda mi vida y no me gustaría que la gente crea que yo soy un personaje. Arriba los jotos afeminados”, añadió Ricardo, quien finalizó su comentario diciendo que no le interesaba escuchar la réplica de Arath, algo que no está permitido en las reglas del reality, por lo que tuvo que regresar a escuchar al actor.

“Creo que te estás equivocando, no tengo ningún problema con nadie. Tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto. Creo que estás tratando de confundir a la gente y las cosas, yo te respeto”, contestó Arath de la Torre.

“Siempre he dicho que en un mundo de nubes grises tú eres el arcoíris. Mis respetos para ti y para toda tu comunidad. No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera, no se vale. No juegues sucio, porque yo siempre te he extendido la mano”, enfatizó el actor, quien finalizó con una frase contundente.

“Te voy a decir una cosa con todo respeto, no eres Wendy Guevara. Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia, porque esa ya se contó”, dijo Arath de la Torre.

Wendy Guevara se pronuncia

Después de la discusión, la ganadora de la primera temporada de La casa de los Famosos, Wendy Guevara, se pronunció en favor de Arath de la Torre por medio de su cuenta de Instagram.

“Estoy muy sorprendida con lo que pasó, pero le doy toda la razón a Arath. Creo que Ricardo intentó con ese comentario por una forma de vestir, se metió diciendo que Arath no lo quiere por su forma de ser, o sea porque es gay… nada que ver lo de la vestimenta con que sea gay, eso no importa”, dijo Wendy en una historia.

“Qué bueno que Arath lo dijo claro y no dejó que lo ensuciara así. Yo conozco a Arath de la Torre, le hablo muy bien, cuando lo veo me abraza, de esos abrazos sinceros. Si él fuera homofóbico créanme que ni me saludara. Arath es un super hombre y la verdad no entiendo el comentario que Peralta le dijo para hacerlo quedar mal (…) se pasó Ricardo”, finalizó Wendy Guevara.