A 30 años de Pearl Jam, ¿qué hacen ahora sus integrantes?

Pearl Jam es una banda de rock, procedentes de Seattle, y uno de los líderes del movimiento grunge a principios de la década de los 90. Te has preguntado que han hecho los integrantes de la agrupación Pearl Jam a treinta años de su gran éxito del álbum Ten, ellos son: Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament, Dave Krusen, David Abbruzzese y Matt Chamberlain, los representantes más emblemáticos de este grupo.

Eddie Vedder

Eddie Vedder siempre se ha caracterizado por ser un personaje excesivo con apariencia de humilde, de tímido surfista. Su devenir se define por la capacidad que ha tenido de convencer a su gente de que todo en él es auténtico y natural. Y la verdad es que, tras 30 años con Pearl Jam y un sólido cancionero que ha sobrevivido el paso del tiempo y las modas, igual ya no hace falta.

Eddie Vedder, cuyo nombre verdadero es Edward Louis Severson III, es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense. Nació en Illinois, Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1964. Es reconocido por ser el compositor y líder del grupo de grunge estadounidense Pearl Jam. También es reconocido por los discos "Ten", Yield", "Binaural", "Backspecer", "Lighning Bolt" y "Gigaton", entre otros.

Stone Gossard

El guitarrista de la banda, Stone Gossard, ha decidido grabar el solitario, según informa Billboard. Gossard está preparando su segundo trabajo en solitario. El disco, todavía sin título, aparecerá dentro de unos meses.

Entrevistado por tidal.com el guitarrista de Pearl Jam habló sobre las posibilidades de que se lleve a cabo la gira europea del grupo en 2021. Definitivamente estamos ansiosos, listos para comenzar, y la gratitud y la alegría que saldrán del escenario serán reales. Como no hemos podido tocar durante tanto tiempo, nunca volveremos a ver un programa en vivo de la misma manera, dijo Stone Gossard.

Stone Carpenter Gossard nació el 20 de julio de 1966 es un músico estadounidense que se desempeña como guitarrista principal y rítmico adicional, también co-letrista de la banda de rock estadounidense Pearl Jam. Junto con Jeff Ament, Mike McCready y Eddie Vedder, es uno de los miembros fundadores de la banda.

Mike McCready

McCready no ha estado inactivo durante su año de pandemia. Al igual que sus compañeros de banda, ha tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos, como lanzar su propia guitarra Fender.

En un descanso debido a la pandemia, la gira europea pospuesta de Pearl Jam se reprogramó para junio y julio de 2022. La demora no solo puso en suspenso los planes para celebrar "Ten", Pearl Jam aún tiene que girarse en apoyo del lanzamiento del año pasado, "Gigaton", dijo en entrevista con AP.

Recientemente se asoció con Fender y el maestro constructor Vincent Van Trigt para recrear la Stratocaster de 1960 para venderla a los coleccionistas hasta el último rasguño. McCready se sorprendió al saber durante el proceso que su amada Strat era de 1960, no de 1959. McCready era dueño de la Stratocaster desde 1991 y era parte de su colección de guitarras antiguas de 1959. Amaba tanto la era de las guitarras, que incluso tiene un tatuaje "59" en su muñeca izquierda.

Michael David McCready nació el 5 de abril de 1966, es un músico estadounidense que se desempeña como guitarrista principal de la banda de rock estadounidense Pearl Jam. Junto con Jeff Ament, Stone Gossard y Eddie Vedder, es uno de los miembros fundadores de la banda.

McCready también fue miembro de las bandas de proyectos paralelos Flight to Mars, Temple of the Dog, Mad Season y The Rockfords.

Jeff Ament

Jeff Ament, bajista de la banda conversó sobre su nuevo EP en solitario “American Death Squad” (“Escuadrón de la muerte estadounidense”) y el estado actual de música, en entrevista con el podast ALT CTRL en Apple Music.

Sus nuevos temas giran alrededor de todo lo que han destruido tanto el Coronavirus como la actitud del presidente de Estados Unidos, a quien se refiere el nombre del disco. Además, surge de su intención de grabar un tema al día durante una semana, sin preocuparse excesivamente del resultado.

El músico se ha caracterizado por sus grandes composiciones y acompañamientos en el bajo. Su trabajo en la banda ha demostrado su gran versatilidad como es característico de los integrantes de la gran banda, Ament ha escrito desde las grandes historias sociales de trascendencia política, hasta las canciones que reflejan el lado romántico de los pioneros del grunge.

El músico se ha caracterizado por sus grandes composiciones y acompañamientos en el bajo. Foto Cortesía | @pearljam

Dave Krusen

A principios de la década de los 90, Dave Krusen fue elegido para encargarse de la batería. y desde ese momento ha sido testigo presencial de un movimiento que dejó una huella muy profunda en la historia del rock. Su estilo fue determinante y su nombre está en el corazón de cualquier fanático devoto. Se trata de un personaje histórico.

Sin embargo, los problemas con la bebida llevaron a que abandonara la banda para dedicarse por completo a un proceso de rehabilitación que le impidió seguir tocando con Vedder y compañía. De hecho, Krusen ni siquiera alcanzó a aparecer en el video de Alive, que fue el primer sencillo lanzado por Pearl Jam.

Hoy, 31 años después, Dave Krusen sigue trabajando con varios proyectos, siendo probablemente Candlebox el más relevante de ellos. Evidentemente se trata de un nivel muy distante al que hoy ocupan sus antiguos compañeros.

Dave Krusen es un baterista norteamericano conocido por haber sido uno de los miembros fundadores de Pearl Jam, una de las más importantes bandas del grunge a comienzos de la década de los años noventa, además de ser el batería de su trabajo más laureado hasta el momento, Ten. Después de dejar la banda en 1991, Krusen ingresa en Hovercraft bajo el seudónimo de Karl 3-30. Además, también es conocido por haber sido el segundo batería de Candlebox en 1997, y por participar en el álbum homónimo de Unified Theory.

Hoy, 31 años después, Dave Krusen sigue trabajando con varios proyectos, siendo probablemente Candlebox el más relevante de ellos. Foto Cortesía | @pearljam

David Abbruzzese

Dave Abbruzzese, ex baterista de Pearl Jam, continúa en contacto -de forma constante- con sus fanáticos alrededor del mundo. El músico, hoy con 53 años, acompañó a Eddie Vedder y al resto de la banda en el período comprendido entre 1991 y 1994.

Un espacio significativo para los seguidores de los hombres de "Alive", por lo que su contribución a Pearl Jam sigue siendo atesorado por ellos.

Abbruzzese regaló "amablemente" su trabajo a la comunidad Pearl Jamily France, regrabando la batería de la clásica "Rearviewmirror" de "Vs." para que ellos terminaran logrando una emocionante versión con diversas guitarras y voces, tanto masculinas como femeninas.

"Cada participante empezó con la batería que David Abbruzzese grabó excepcional y amablemente para nosotros", explicó Pearl Jamily France.

David James Abbruzzese nació el 17 de mayo de 1968, es un baterista estadounidense conocido por haber sido durante tres años el baterísta oficial de Pearl Jam, una de las bandas más influyentes del movimiento Grunge de Seattle de mediados de los años '90, y una de las bandas más importantes e influyentes actualmente. Reemplazó a Matt Chamberlain en 1991, poco después de la edición de Ten.

El músico, hoy con 53 años, acompañó a Eddie Vedder y al resto de la banda en el período comprendido entre 1991 y 1994. Foto Cortesía | @pearljam

Matt Chamberlain

Chamberlein, trabajado como productor y fue baterista de algunas giras en los inicios con Pearl Jam será el encargado de tomar las baquetas en los respectivos shows que ha agendado Soundgarden en Chile, Brasil y Argentina en el marco del Festival Lollapalooza.

El baterista, de vasta trayectoria como músico de sesión, también ha contribuido con numerosos discos de Tori Amos y ha prestado servicios para destacados artistas como Peter Gabriel, Elvis Costello, Elton John, Eric Clapton, entre muchos otros.

Matthew Chamberlain nació el 17 de abril de 1967, en San Pedro, California, es un baterista, productor e ingeniero en sonido estadounidense.1 Actualmente vive en Los Ángeles, California.

El baterista ha contribuido con numerosos discos de Tori Amos y ha prestado servicios para destacados artistas como Peter Gabriel, Elvis Costello, Elton John y Eric Clapton Foto Cortesía | @pearljam

Banda de rock Pearl Jam

Pearl Jam es una banda de rock, procedentes de Seattle, y uno de los líderes del movimiento grunge a principios de la década de los 90. A pesar del hecho de que otros grupos de dicho movimiento han desaparecido Pearl Jam se mantiene estabilizado en un puesto predominante dentro del mundo musical, después de 30 años años de carrera y once álbumes grabados en estudio hasta la fecha.

Se considera a su vocalista, Eddie Vedder, como una de las mejores voces del rock contemporáneo.

Comparados con otras bandas del movimiento grunge de inicios de los años 1990, el estilo de Pearl Jam es notablemente menos pesado y se remonta más hacia el rock clásico de los años 70. Foto Cortesía | @pearljam

Origen del nombre Pearl Jam

Pearl: Hace referencia a una perla. A los miembros del grupo les gustó el concepto de convertir los desechos en algo con valor.

Jam: Varios miembros del grupo vieron una actuación de Neil Young en 1991. Durante la misma el cantautor hacía largas improvisaciones (jam) que duraban 15 o 20 minutos y esto impresionó a los asistentes.

