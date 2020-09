Integrantes del Atlético San Pancho se reencuentran

Después de 20 años los protagonistas de la cinta mexicana Atlético San Pancho se reencontraron este sábado a través de un Facebook Live en el cual compartieron algunas de sus vivencias dentro del rodaje que tuvo siete semanas de filmación en el municipio de Real del Monte, Hidalgo y una en la Ciudad de México.

Los actores Giovanni Florido (El Capi Tafoya), Adrián Sol (Torta), Erick Harrsch (El Hormiga), Pablo Cervera (Mauro), Valeria Uribe (Maru) e Isaac (El Frijol) integrantes del elenco infantil fueron la sorpresa de la noche para todos los seguidores de este en vivo que duró más de 120 minutos.





”No saben qué emoción, ahorita que los fui viendo uno a uno, tenía 20 años de no verles las caras a algunos, Maru es como un ente, que no sé, nunca me pelo pero que gustó que estés aquí”, comentó emocionado Giovanni Florido.

El actor mexicano Rodolfo Arias, quien interpretó al papá de Mauro fue uno de los invitados especiales de este emotivo reencuentro, donde se mencionaron algunas de las escenas que no fueron incluidas en la edición final de la película y que resaltaba el antecedente del padre de Mauro que lo orilló a odiar el fútbol.

Entre las reliquias de la película, Rodolfo Arias, mostró aún en perfecto estado de conservación el guión de la película el cual contenía algunas anotaciones y bocetos del diseño de los uniformes de Atlético San Pancho, mismo que fue sometido a votación con el fin de que el elenco adulto e infantil se sintieran involucrados.

Otro de los invitados de este histórico reencuentro fue el ”entrenador real” de la cinta Milton Rodríguez, quien trabajó recientemente en la serie de Netflix Club de Cuervos y quien conserva aún uno de los balones usados dentro de las escenas grabadas en el Estadio Azteca.

El exfutbolista Octavio, El picas Becerril, actual auxiliar técnico del Club Puebla, fue otro de los iconos de esta película, pues dentro de su intervención fue el encargado de negarle el permiso a Alberto El Figura Estrada (Plutarco Haza) para asistir a la gran final entre el Atlético San Pancho y el equipo Dínamo.

LOS AUSENTES

Adrián Sol, uno de los encargados de este reencuentro lamentó no haber podido coincidir con muchos de los actores que formaron parte de esta cinta y que lamentablemente algunos no pudieron estar presentes por cuestión de trabajo como Lumi Cavazos, Plutarco Haza, Luis Felipe Tovar, Diego Luna y Nora Velázquez.

Después de más de dos horas los actores despidieron la transmisión con la porra del Atlético San Pancho la cual fue precedida por un audio del fallecido comediante Héctor Suárez, a manera de homenaje con su papel de Don Pepe.