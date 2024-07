Intensamente 2 gana mil mdd en la taquilla mundial

La película de Pixar "Intensamente 2" superó la barrera de los mil millones de dólares en la taquilla mundial en menos de tres semanas de estreno, alcanzando ese nivel en el tiempo más rápido que cualquier película de animación de la historia, dijo el domingo Walt Disney.

La película es la más taquillera del año y la única que ha superado los mil millones de dólares, dijo Disney, propietaria de Pixar.

"Intensa Mente 2" es una secuela del éxito de 2015 sobre el funcionamiento interno de la mente de una niña. En la segunda entrega, la protagonista, Riley, se ha convertido en adolescente y se enfrenta a nuevas emociones, como la ansiedad y la envidia.

La película original se estrenó con unos 90 millones de dólares en su primer fin de semana del verano de 2015 y alcanzó los 858.8 millones de dólares en todo el mundo.

"Intensamente 2" ha sido un boom para los espectadores, con la llegada de cuatro nuevas emociones como vergüenza, ansiedad, envidia y nostalgia y una Riley convertida en adolescente, ha generado un sin fin de memes que comparan muchas situaciones complicadas en la vida de los adultos que aún tendrá que sortear la chica protagonista.

No Riley, y espérate a que te rompan el corazón y tengas que ir a trabajar como si nada pasara. pic.twitter.com/R8n54TGnHz — En Júpiter (@En_jupiter_) June 23, 2024 no riley esperate a que pierdas a tu mejor amiga de toda la vida de la noche a la mañana — nicolee (@Nicoleeeeeqq) June 23, 2024 No Riley, espérate a sobrepensar todas las noches porque no te sientes suficiente. pic.twitter.com/oXiRHJzSBj — El Guarromántico (@Guarromantico_) June 26, 2024

La mayoría de las frases sobre Riley tienen que ver con las decepciones amorosas, la dificultad de superar episodios de depresión o perder personas importantes.