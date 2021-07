Intensamente | The Vaccines: Seguimos tratando de ser la mejor banda de Inglaterra

Es curioso cómo la fama y la fortuna a algunos les llega de rebote mientras que otros luchan toda su vida sin alcanzarla.

En el verano del 2009, Justin y su amigo Freddie Cowan se encontraban jugando a lo que sus hermanos mayores hacían: Componer algunas melodías y riffs de guitarra, sin mayores pretensiones. En aquella época grabaron, junto con Árni Árnason y Pete Robertson, su primera canción... Y alguien les dijo que la subieran a YouTube, bajo el nombre de The Vaccines.

Compitiendo con la inmensa cantidad de música que hay en internet, la canción, que se llamaba "If You Wanna", fue escuchada por un DJ de la influyente Radio 1 de Londres, a quien le pareció que nunca había escuchado nada igual y la bautizó como “la mejor rola del mundo”.

Con tal suerte, pronto The Vaccines ya estaban tocando en Later with Jools Holland, y convirtiéndose de paso en la primera banda en participar en ese programa sin haber grabado ningún disco ni sencillo, formal y profesionalmente.

Con ese antecedente, años después la revista NME, que es para muchos algo así como la biblia musical de ese lado del Atlántico, exponía en su portada a la banda como, y lo voy a poner en su idioma original, porque suena increible: “The Return of The Great British Guitar Band”.

Cinco discos de estudio después y tras muchos conciertos realizados en todo el mundo (desde Shanghai, Corea y Vietnam hasta Sudamérica) platicamos plácidamente con Justin Young, el fundador y cantante, además de frontman indiscutible de esta exitosa banda, quien se conectó con nosotros desde su hogar, en la capital británica.

Justin, para muchas bandas el quinto álbum es el más difícil, como le sucedió a XTC o los Rolling Stones, tal vez porque ya hay madurez como músicos, en lugar del factor sorpresa. ¿Crees que es su caso?

Bueno, al hacer un disco siempre se siente cierto peligro, porque te alejas cada vez más de las personas que amas y del mismo público al que le gustaste en tus inicios, y existen múltiples posibilidades, porque incluyes influencias internas y externas, tanto musicales como emocionales, además de que siempre estás pendiente de todos los lugares diferentes a donde puedes tocar, que casi siempre resultan increíbles… Supongo que acuerdo contigo, pero en cada disco esperas que funcionen las decisiones que tomaste para hacerlo.

Para Young, como artista es bueno probar lo que sea, sin dejar de ser tú mismo / Foto: Reuters

¿Crees que de alguna forma la pandemia le dio cierto sentido oscuro a sus nuevas canciones?

De cierta forma así es, pero también me pregunto si las escucharemos así… Será muy interesante escucharlas con nuevos oídos, y tal vez no las percibamos así de oscuras… En algunos casos quizá será exactamente lo opuesto, porque ahora muchas personas se pueden sentir liberadas y creo que la música puede volver a convertirse en algo divertido, algo que sirva para sentirnos mejor después de todo lo que hemos pasado.

Viendo los conciertos de The Vaccines, y mientras tengo enfrente a Justin, no puedo más que pensar en cómo ha cambiado su fisonomía, de ser algo parecido a Axl Rose, por lo abotagado y rollizo de sus inicios, a parecer una especie de ejecutivo fitness. Completamente en control y con alguna que otra sorpresa en sus respuestas sobre su próximo disco, Back in love city, que se grabó en los famosos estudios Sonic Ranch, en El Paso, Texas.\u0009\u0009\u0009\u0009\u0009\u0009

Mi primera pregunta en realidad era: ¿Qué hace una bandera mexicana en el video animado de su canción “Headphones baby”?

Eso merece una curiosa y específica explicación. Nuestro guitarrista Freddy vivió durante algunos meses en la Ciudad de México y también durante la grabación del nuevo disco, estuvo a unos kilómetros de El Paso, en el lado de Chihuahua… Era un lugar muy raro, en el que por cierto siempre fuimos atendidos por unas mujeres mexicanas que nos preparaban comida siempre deliciosa. Así que Freddie quería una guitarra con la bandera mexicana y por eso sale así sale en el video.

Esa frontera es un lugar muy especial, tanto para los Estados Unidos como para nosotros, ¿pudiste sentir la diferencias entre ambos países?

¡Claro! Como hay un montón de mexicanos que viven en el lado norteamericano, aunque no es mi cultura y no era mi posición criticar nada, sólo podía sentir empatía al escuchar las historias de ambos lados. De todas maneras, una frontera siempre es algo extraño. Por ejemplo, mi cama dentro del complejo del estudio de grabación estaba en los bordes de la frontera, en esta parte que un día alguien decidió que no era ya más la frontera y la movieron unos kilómetros más al sur, y entonces ya no sabes qué es México y qué Norteamérica. Se siente que vives en los dos países al mismo tiempo… Es algo muy raro.

Pero además tú eres inglés. ¿Experimentaste alguna especie de choque cultural?

Absolutamente. Para nosotros fue un shock cultural. Amamos realmente ir a México, pero también nos damos cuenta de que es un lugar muy complejo. Siempre nos sentimos muy apreciados por la gente de allá, y aunque nos sintamos incluidos en la cultura mexicana, sabemos que no es nuestra, pero tampoco queremos quedarnos en sólo sentirnos simplemente como turistas, así que nos gusta vivir la experiencia completa.

Ustedes estuvieron tocando con Baba Maal alrededor del mundo, ¿crees que tener ese conocimiento directo de tantas culturas los ayudó a la hora de hacer su propia música?

Así lo creo, pero tal vez no solamente por haber tocado en esos maravillosos países sino por haber tenido el contacto con increíbles personas (porque) así los géneros, los prejuicios y hasta las fronteras desaparecen, y entonces tienes todo lo que quieres cuando lo quieres.

Hablando de México, ¿les gusta tocar aquí?

¡Nos encanta! Es nuestro lugar preferido. Los pasados conciertos en el Pepsi Center han sido de los mejores que hemos dado en toda nuestra carrera.

¿Un inglés diciendo que no quiere ser turista? ¿Un músico viviendo entre dos mundos completamente diferentes, dentro de una frontera común que es un abismo cultural?

Y Justin junto con su grupo, creando el que es, según sus propias palabras, un disco inspirado en ciudades ficticias! (tipo Blade Runner o Fear City).

Foto: Especial

¿Cómo ha sido trabajar en la producción de este disco con Daniel Ledinsky, quien también es conocido por trabajar con TV On The Radio?

Bueno, es increíble, lo queremos como productor pero también como ser humano y como artista. Él produjo nuestro sencillo “All my friends are falling in love” en 2018 y era el único en la lista para producir el nuevo disco. Él hizo posible un ambiente de trabajo increíblemente liberador, donde cada quien decide qué hacer y donde se puede tratar cualquier idea… Lo que queríamos hacer para este quinto disco como banda era no sólo ir con un productor tradicional de rock que nos ayudará a conectarnos correctamente y lograr un buen sonido de guitarra; también queríamos a alguien que nos llevara a nuevas direcciones y nos hiciera buenas preguntas para lograrlo… ¡y que además pudiera hacerlo divertido!

¿Crees que tu sonido en la guitarra ha cambiado con los años?

Creo que ha cambiado, pero para este nuevo disco de alguna forma hemos tratado de reconectarnos con el sonido original de la guitarra del primer disco, porque creo que uno de nuestros más grandes errores fue intentar algo diferente en el segundo disco. Entonces, aunque espero que este nuevo disco suene diferente a los demás, también espero que el sonido de la guitarra se parezca al de nuestros primeros sencillos.

Ya no eres un “Teenage icon”, como dice su canción. ¿Entonces ahora cuál será el plan?

Es una muy buena pregunta. Seguimos amando lo que hacemos y creemos siempre que podemos hacer un mejor disco. Creo que podemos seguir intentándolo con The Vaccines, ya que durante los pasados dos años ni siquiera hemos tocado ni nos hemos visto, por la pandemia… Pero seguimos tratando de ser la mejor banda de Inglaterra aunque ya no estemos en los años de nuestros inicios.

Con una precisa contestacion para cada pregunta, Justin se convertía ante mí no sólo en un exitoso músico que no se deja llevar por los millones de discos vendidos o los likes en su Facebook, sino que tambien intenta, como todos nosotros, reinventarse cada día en esta temporada de ensimismamiento a fuerza de mantenernos seguros pero encerrados en nuestros pequeños universos… Y como nosotros, seguramente luchando para no caer en la vacuidad de la rutina.

¿Qué hacías durante la pandemia sin el grupo ni los conciertos?

Me dedicaba mucho a componer, oía mucha música, y hacía muchas caminatas, mucho ejercicio, pero también comí mucho… No he visto a los otros miembros de la banda desde diciembre del 2019, pero nos reuniremos en unos días para algunos ensayos y será la primera oportunidad de verlos en dos años, así que ya veremos.

Nota de la Redacción: Y debido a que en este periodo de dos años los integrantes del grupo no se han reunido, es que hasta el cierre de esta edición, aún no habían fotos nuevas de la banda para promocionar este material.

Foto: Especial

¿Esperan volver a tocar alrededor del mundo con este nuevo disco?

No sé, no espero nada en concreto, pero tengo fe, con todo mi corazón, que el mundo se abra nuevamente, para ver los lugares y a las personas que amamos.

¿Te gusta escuchar música mientras corres?

Uy… Escucho tanta música: vieja, nueva… Es un cliché, pero escojo más de 10 músicos diferentes cada día.

¿Y tienes algún héroe de la guitarra?

Mh… En realidad no, me inclino más bien por letristas, y uno de ellos es Leonard Cohen. Otro es Paul Simon, y también Joni Mitchell.

No es común que a alguien de tu edad le guste Cohen o Mitchell. ¿Crees que cuando haces música procesas de alguna forma estos gustos?

Creo que como artista tienes que probar lo que sea y que puedes hacer lo que sea sin límites, pero lo único que tienes que tener en cuenta es que si tratas de sonar como Joni Mitchell o Bill Withers o The Strokes, sólo llegarás a convertirte en tu propia versión de tus héroes, sin ser tú mismo.

Y ahí terminó nuestra plática… Quedando esa última frase resonando en mi cabeza: Ser tú mismo, una tarea que parece fácil, pero que seguramente le ha costado trabajo a Justin Young, igual que a muchos de nosotros, mientras vivimos entre fronteras abismales que inventamos y que debemos superar a diario… Tal vez sirva apretar un botón y escuchar lo que amamos, con aquellos que amamos.

