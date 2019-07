Internet sostén mi bolso que viene secuela de ¿Y dónde están las rubias?

Después de 15 años de haberse estrenado la comedia ¿Y dónde están las rubias?, el actor Terry Crews confirmó que habrá secuela de la famosa película de los hermanos Wayans.

"White Chicks" o "¿Y dónde están las rubias?" es una comedia estrenada el 23 de junio de 2004 con una recaudación de aproximadamente 113 millones de dólares en todo el mundo.

Fue dirigida por Keenen Ivory Wayans y protagonizada por los hermanos Shawn y Marlon Wayans, quienes interpretaban (“Marcus” y “Kevin”) a dos agentes del FBI que se disfrazaban de mujeres rubias (“Tiffany” y “Brittany Wilson”) para infiltrarse.

En el programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Terry Crews indicó que hace algunas semanas se encontró con Shawn Wayans, uno de los protagonistas, quien le dijo "hombre, lo estamos haciendo, nos estamos acercando cada vez más".

