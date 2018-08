Interpol vuelve a México con íntimo concierto

Al interior del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se presentó la banda de rock Interpol, quienes dieron el primer concierto de las dos fechas contempladas en la capital mexicana, como parte de su gira Marauder las cuales agotaron en su totalidad las localidades.



Desde las 18:30 horas se abrieron las puertas al público en general, quienes portando las playeras con el logotipo de la banda, ingresaron al recinto ubicado en el centro de la ciudad, en donde se congregaron más de mil personas amantes del rock.

Al unísono se escuchaba “Interpol, Interpol” cuando el trío neoyorquino subió al escenario iluminado por las luces de color rojo y azul enmarcada por una mirrorball que, en repetidas ocasiones iluminó el recinto como si se tratara de una estrella que resplandesiente.

Para arrancar su primer show en la ciudad, la banda abrió con Public Pervet, que detonó entre el público una explosión de aplausos, ante los acordes de la guitarra de Daniel Kessler.

La agrupación integrada en 1997, conformada por Paul Banks, San Fogarino y Daniel Kessler a modo de saludo dirigió unas palabras a su público a quien describió con una “buena energía”, previo a interpretar All The Rage Back Home.

If You Really Love Nothing, C’mere, Leif Erikso, The Rover, Roland, The Scale, Success y Number 10, fueron algunos de los éxitos seleccionados para la presentación de la banda, siendo Evil una de las canciones más coreadas de la noche.

Durante una hora y media Interpol entregó a sus fans una selección de temas que entregaron a la banda el reconocimiento internacional, los cuales los fans disfrutaron ya sea, tocando en el aire una guitarra imaginaria, formando corazones con los dedos de las manos o simplemente cantando sus emblemáticas canciones.

“Siempre es una gran placer siempre estar en México es el mejor público que tenemos hemos estado en todas partes del mundo y queremos decirles gracias”, comentó Paul Banks, vocalista de la banda antes de retirarse del escenario y volver con un encore compuesto por tres temas más entre ellos Pioneer, Mammoth, y Obstacle 1.