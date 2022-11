Interpol y The Smashing Pumpkings lideran The World is a Vampire: precios y ubicación

El grupo The Smashing Pumpkins lidera el cartel de "The World is a Vampire" en alianza con la promotora de espectáculos Ocesa, para crear un nuevo festival que llega a la Ciudad de México.

El evento contará también con la presencia de Interpol, Turnstile, Peter Hook & The Light, Deafheave, The Warning, Ekkstacy, Chelsea Wolfe, Margaritas Podridas, In the Valley Below, El Shirota y Acid Waves.

¿Cuándo y dónde será?

El regreso de Billy Corgan y compañía, que se presentaron en mayo de este año en el Teatro Metropólitan, se llevará a cabo el próximo 4 de marzo de 2023 en el Foro Sol. El festival parece estar inspirado en la frase inicial del tema "Bullet With Butterfly Wings" y además tendrá como invitados bandas como Interpol y Peter Hook & The Light.

En su show pasado The Smashing Pumpkins, deleitaron a los fans con temas clásicos como "Ava Adore", "Tonight, Tonight", "Quiet" y "Zero" y "1979", por lo que podemos esperar un concierto lleno de guitarrazos y grunge.

Interpol es otra banda que no decepcionará ya que es una banda en la que su trayectoría habla por sí sola. Seguro escucharemos canciones de álbumes clásicos del Turn on the Bright Lights, Our Love To Admire y Antics, que nos harán saltar de nuestros lugares.

Peter Hook & The Light es otra banda imperdible, aunque como Interpol, es recurrente verlo en la CDMX, nunca decepciona, ya que el exfundador de la legendaria Joy Division suele complacer a sus seguidores con temas de la banda que era liderada por Ian Curtis.

Además de los impresionantes números musicales, habrá funciones de lucha libre, entre la National Wrestling Alliance y la AAA Worldwide.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The World Is A Vampire (@theworldisavampiremx)

¿Cuánto costará el boleto?

Aún no hay precio de los boletos, pero la preventa inicia el próximo 28 de noviembre a través de la plataforma de Citibanamex a la que puedes ingresar aquí.

Mientras que la venta general será a partir del día siguiente, el 29 de noviembre. Recuerda que los menores de tres años no pagan boleto y no se permitirá el acceso con cámaras fotográficas, alimentos o bebidas.

|| Con información de Belén Eligio | El Sol de México ||