Interpretan clásicos del teatro musical en "Broadway in the park"

Con la dirección musical y acompañamiento al piano del maestro Lance Horne, las sopranos neoyorquinas Genesis Collado, Alice Ripley y Nia Drommond, junto con los mexicanos María Penella, Carmen Sarahí, Rocío Banquells, Susana Zabaleta, Diego Medel y Héctor Berzunza, conjugarán sus voces en dueto, tríos y en conjunto, así como en solitario, para interpretar obras clásicas y contemporáneas de musicales seleccionadas para los conciertos Broadway in the park, los días 7 y 8 de abril en el Teatro Ángela Peralta.

Broadway in the park, incluye las canciones emblemáticas de los grandes musicales de Broadway y que en México se han replicado en los escenarios, como El fantasma de la ópera, Rent, Evita, Anita, la huerfanita, El hombre de La Mancha, Jesucristo Súper estrella, Hoy no me puedo levantar, o Casi normales, entre otros.

Gossip Llega la magia de “Aladdín”, el musical de Broadway, a México

Alonso Teruel, director del Programa del Museo de Historia Nacional de Nueva York, informó que tienen contemplado llevarlo a diversos puntos del país, en un formato bilingüe.

María Penella y Carmen Sarahí, actrices mexicanas con experiencia en el teatro musical coincidieron en que alternar con el compositor y pianista Lance Horne, quien además es el encargado de los arreglos, ha sido una gran experiencia. “Estamos más que maravilladas de conocer al maestro Lance, él ejecutará con su piano los temas clásicos y arias contemporáneas que nosotras interpretaremos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Meses atrás vino Lance con Genesis y Nia y al verlos me quedé helada, porque es muy impresionante conocer a estos artistas con su calidad musical de talla internacional. Yo asemejo el teatro con la cocina, porque todo transcurre en el momento. El público da su valor a cada cosa, cuando alguien prueba la comida y sabe a congelador, es horrible; y si esta fresco el alimento, sabe delicioso. Con el teatro musical pasa igual. Ver al maestro tocar en vivo su piano sin parafernalia, con sus cocimientos pianísticos, su técnica y amor al arte, con su virtuosísimo de ejecución, el único que va a ganar es el público”, sostiene María Penella.