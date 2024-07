Irina Baeva se va de Aventurera: Juan Osorio anuncia su salida tras críticas

La obra Aventurera regresó a los escenarios teatrales con la actriz rusa Irina Baeva como la protagonista en el papel de "Elena Tejero". Sin embargo, su debut generó críticas entre los medios de comunicación, la audiencia y algunas celebridades, quienes la señalaron por la forma en la que bailaba y actuaba.

Niurka Marcos, quien hace varios años fue Aventurera cuando era producida por la inolvidable Carmelita Salinas, se le fue a la yugular a Irina:

“A ver niña, estira los brazos, no mires para el piso, sonríele a la gente, báilale a la gente… Eso es un coreógrafo. ¿Qué carajo hacen dejándola sola en el centro si saben que no baila? (...) La pionera en la obra de teatro, Edith González, bailaba. No cantaban, no es necesario, solo hay que dar un buen espectáculo, con bailar era suficiente. ¿Pero intentar cantar y en ruso? Mier…, le vas a poner a la gente traductor, ¿o quieres presumir que es bilingüe? ¿Le vas a montar un tema un inglés?”, declaró.

Reemplazarán a la protagonista

Tras la ola de comentarios negativos que generó la actriz extranjera, Juan Osorio, el productor de la puesta en escena, anunció que Irina Baeva será reemplazada; lo que se podrá ver pronto en las siguientes presentaciones.

Esto lo anunció en una declaración exclusiva que dio para Televisa Espectáculos, en donde afirmó que será hasta el próximo 18 de julio cuando se sepa quien será la encargada de darle vida a la nueva Aventurera.

Esa no fue la única revelación, ya que también afirmó que en esa misma fecha se sabrá cuál será el papel que tendrá en la obra de teatro Nicola Porcella, el actor peruano conocido por haber quedado en segundo lugar en La Casa de los Famosos.

El productor mexicano fue cuestionado por diferentes medios de comunicación acerca de esta decisión, por lo que afirmó que optó por modificar el rol protagónico debido a las opiniones de la prensa y el público.

“Aquí hay que saber escucharlos. Son los primeros que han criticado, entonces hay que escucharlo para hacer los ajustes que sean necesarios”, respondió en ese encuentro con los medios justo la noche anterior que se diera a conocer la noticia oficial del cambio.

Osorio sostuvo que Aventurera ha tenido un gran éxito en taquilla, por lo que ya estaba en pláticas para realizar una gira en distintas ciudades fuera de la capital del país, como en Guadalajara o Monterrey.

Durante esta entrevista no quiso dar detalles sobre la identidad de la nueva actriz que tendrá ese personaje, aunque se presume que podría ser María León.