El amable gesto de Iron Maiden; retrasa concierto para que fans lleguen al Estadio GNP

Los fans son lo más importante para una banda y Iron Maiden lo sabe. Por ello tuvieron un amable gesto antes de iniciar su show en el Estadio GNP, y esperaron a que todo el público ocupara sus lugares.

La agrupación formada a mediados de los 70 retrasó media hora el inicio de su show, ya que debido al tráfico de la zona, muchos se encontraban afuera cuando dieron las 20:50, hora en que estaba programado el concierto.

“Bien, todos ustedes lo lograron, increíble”, expresó el vocalista Bruce Dickinson. “Salimos un poco tarde porque no queríamos que 20 mil personas se perdieran el maldito show. ¡Déjenme escucharlos mexicanos!”.

De esta manera, los 55 mil asistentes pudieron disfrutar de la gira “The Future Past”, que estuvo llena de riffs de guitarra, slam, baños de cerveza y mucho cariño para la banda.

Iron Maiden llega con energía juvenil

Un vez iniciada su presentación, los seis integrantes dejaron todo en el escenario. Los 66 años de Bruce no le impidieron correr y brincar, y hasta hacer un breve performance donde se defendió de un “Eddie” (la mascota de la banda) pistolero que lo atacaba durante “Heaven Can Wait”.

Canción tras canción, con todo y sus 68 años Steve Harris, el bajista levantaba la pierna y agitaba su larga cabellera por los aires, mientras que Nicko McBrain dejaba el alma en la batería, que estaba decorada con dos osos de peluche al frente.

Entre el público se vivía la misma alegría, y desde arriba se observaba como la gente que estaba en general, hacia slam, lanzaba cerveza y saltaba sin parar, provocando que se sintiera una vibración en el lugar.

Bruce no se cansaba de pedir más bulla, levantando de vez en cuando el atril del micrófono para escucharlos mejor. Temas como “Stranger In A Strange Land”, “Time Machine”, “Death Of The Celts” y “Fear Of The Dark” conformaron la primera parte del repertorio.

Tras despedirse una primera vez, Nicko lanzó algunas baquetas al público, pero casi nadie se movió, en espera de escuchar un poco más.

A los pocos segundos, la banda regresó, esta vez con Bruce portando un sombrero de charro color rojo, que lanzó al público antes de empezar a cantar “Hell On Earth”.

Iron Maiden se despidió con “The Trooper” y “Wasted Years”. “Son los mejores amigos que tenemos en el mundo. Cuídense mucho, y tengan una hermosa vida hasta la próxima vez que nos veamos”, dijo Bruce.