Isabelle Huppert y su escalofriante soledad

El suspenso vuelve a acaparar las salas de cine con el retorno del director irlandés Neil Jordan, con su nueva película La viuda, en la que narra a los extremos a los que la soledad puede llevar y lo escalofriantes y tormentosas que pueden convertirse las coincidencias y las casualidades.

La historia comienza con un bolso verde perdido en un vagón del metro que es encontrado por Frances McCullen (Chloë G Moretz), una joven mesera que acaba de mudarse a Nueva York con su mejor amiga y que aún no se recupera de la reciente muerte de su madre.

Al devolver el bolso, Frances se encuentra con Greta Hideg (Isabelle Huppert) una viuda solitaria que como muestra de agradecimiento la invita a tomar un café. La joven acepta y a partir de entonces, surge una amistad que pronto se tornará en acoso, locura y persecución.

“Cuando leí el guión pensé ‘¡Wow! Ella es un verdadero monstruo” comenta Isabelle Huppert sobre su personaje Greta Hideg pues a pesar de haber interpretado muchos papeles que la gente consideraba monstruosos “nunca pensé que lo fueran realmente, pero este sí es un personaje malvado” asegura.

Para Huppert no hay forma de justificar a su personaje “es una asesina y una persona mala” dice, pero considera que el personaje puede llegar a ser inspirador tanto para ella como para los espectadores al ser “una persona muy sola y desarraigada, pues te puedes imaginar muchas historias detrás de ella”.

El rol de la viuda es seductor, una mujer parisina decidida a tomar el papel de una madre ausente en una ciudad hostil a la que ninguna de las dos pertenece. Sin embargo, Greta no solamente atrajo a Frances sino a la misma Huppert.

“Me gustó el personaje de inmediato, es atractiva como personaje, tal vez porque este tipo de personas comúnmente son interpretados por hombres. Esa soledad puede ser conmovedora, pero también da una sensación de poder, de fuerza, porque ella tiene su propia vida hay tantas cosas que nos hacen querer estar con ella, eso es seguro” asegura.

Para Huppert, el personaje de Frances entiende que algo anda mal con Greta, pero “no tiene idea y ese es el punto y es lo terrible, no únicamente que ella maté, sino la forma en la que mantiene a sus víctimas, ella mata lento” añade.

Con una gran lista de papeles complejos, como La empresaria Michèle en Elle o Erika Kohut en La pianista, el miedo a interpretar diversos personajes no existe para la francesa “a veces intentas cosas y pueden ser rechazadas, pero ¿y qué? no es muy importante, no le tengo miedo a ciertos temas, ni siquiera puedo ver el lado negativo de eso, hacer películas te permite explorar ese tipo de complejidades y ambigüedades”.

La versatilidad de su trabajo como el de la gente con la que lo lleva a cabo, es algo que ha sido esencial en su carrera “eso hace que siempre sea nuevo y fresco, disfruté trabajar con Neil Jordan y con Chloë. Mi próxima película será una película filmada en París con una cineasta china llama Flora Lau”.

Además de eso, Huppert participará en una película del director Ira Sachs que será grabada en Portugal, una película francesa y en una obra de teatro en Nueva York. La actriz asegura que viajar es una de sus grandes pasiones y considera que cada película es un viaje interior, “pero si también es un viaje a algún lugar del mundo, me encanta. Siempre es muy inspirador”.