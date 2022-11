Ismael Serrano canta a capella en concierto

Tras sufrir una falla de audio durante su concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Ismael Serrano tomó su guitarra e interpretó tres canciones a capella.

El problema comenzó a poco menos de una hora de haber iniciado el show, cuando un zumbido en las bocinas le impidió continuar.

Gossip Celebra Álex Fernández su cumpleaños adelantado, ¡a lo grande!

Tras 15 minutos de espera, regresó al escenario para cantar "Todo empieza y todo acaba en ti", "Eres" y "Quién me ha robado el mes de abril".

"Les ofrezco una disculpa. Pero yo tengo que salir a cantarles algo", dijo, ante el aplauso de todos los presentes.

Frases como "Eres grande maestro" y "Eres un chingon" se escuchaban entre la audiencia, quienes se mostraron conmovidos con el profesionalismo que mostró al continuar su presentación en acústico.

El show había iniciado varios minutos antes, simulando un programa denominado "La palabra dada" conducido por "Sandra Cifuentes" (quién más adelante se reveló que había sido su pareja durante un año), en el cual reflexionó sobre su carrera, el amor y la música.

Temas como "Porque fuimos", "Vértigo", "Sucede que a veces", "Soltar", "Alfonsina y el mar" (cover de Mercedes Sosa) y "Pequeña criatura" conformaron la primera parte del repertorio de casi dos horas que presentó.

En una de sus intervenciones, la conductora del programa lo cuestionó sobre los motivos que lo llevan a componer.

"No lo sé, también me lo pregunto. Quizá el músico compone porque simplemente es un niño asustado que necesita sentirse querido, o quizá porque uno no sabe aceptar la pérdida, no sabe renunciar. O todo le parece fugaz", respondió.

Durante el show bromeó con la posibilidad de su retiro, recordó momentos de su relación ficticia con la locutora, y hasta simularon estar atrapados en el estudio por un brote de una variante desconocida de COVID.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La segunda parte del show estuvo conformada por temas como "Cállate y baila", "Y mientras tanto", "La primera que despierta", "Sin ti a mi lado", "La llamada", "Ahora que te encuentro" y "Ana".

A pesar de que las bocinas continuaban con ligeros problemas, estos le permitieron a Ismael concluir su concierto sin mayores contratiempos.