Israel Jaitovich lanza el primer festival de cortos de comedia

Tras un año de haber asumido la dirección del canal televisivo Distrito Comedia, Israel Jaitovich asegura que se va a "encargar de que la comedia tenga sus propias cosas", es por eso que a través del Festival de cortometrajes Comedia en Corto Festival, el productor busca impulsar el talento emergente con un evento exclusivamente dedicado al género del humor.

"La comedia es el formato más difícil de lograr, eso nos motivó a seguir apostando por ella y para explotarla queremos acercar a todo este talento que no sabe llegar a nosotros y que nosotros no sabemos llegar a ellos con este festival", expresó Jaitovich en conferencia para los medios. El también comediante invitó al director del Shorts Film Festival, Jorge Magaña a que con sus 14 años de experiencia como cabeza del evento de cortometrajes, asuma el mismo papel en esta primera edición del festival, pues Jaitovich espera que como "ya se equivocó en el suyo, esperemos que no se venga a equivocar en este", bromea.

Apoyado de grandes casas productoras y consorcios renombrados en el medio cinematográfico como Cinépolis y Lemon Films, y con un jurado lleno de personajes con gran trayectoria como Jesús Ochoa, Rob Schneider, Adrián Uribe, Franco Escamilla, Jorge Ortiz de Pinedo, Miguel Mier y Billy Rovzar, hace que el productor asegure que la profesionalidad y el prestigio de esta primera edición genere que "parezca que es un festival que se hace desde hace muchos años".

Con dos categorías, una estudiantil y otra abierta, el festival invita a los creadores más elocuentes y creativos a formar parte del género que el director de relaciones públicas de Cinépolis caracterizó como el más taquillero del cine mexicano.

Cada categoría tendrá un premio económico y distintos tipos de asesorías y participaciones con las empresas que apoyan el festival, así como premios en especie de los patrocinadores involucrados. La convocatoria ya está abierta y cerrará la recepción de material el 29 de julio.