¿Quiénes son Issa López y Nava Mau? Las mexicanas nominadas en los Emmy

Los Premios Emmy 2024 se celebrarán este domingo en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California, en la que será su edición número 76, la segunda en este año luego de que hace algunos meses, en enero, se haya llevado a cabo la edición anterior.

En la lista de nominados de la próxima entrega del galardón, que reconoce la excelencia en la televisión estadounidense, se encuentran dos mexicanas: por una parte la directora Issa López, por su trabajo en “True Detective: Night Country”, además de la actriz Nava Mau, parte del elenco de “Baby Reindeer”.

¿Quién es Issa López?

Guionista y directora, Issa López nació en la Ciudad de México en 1971 y aunque desde niña tuvo cercanía con el cine fue hasta su formación académica en la Escuela de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde formalizó sus estudios.

Graduada en la licenciatura en Dirección y Guión de Cine, en 2006 debutó en la dirección con la película “Efectos Secundarios”, aunque tres años antes escribió “Ladies' Night”. Más tarde coescribió películas entre la que se encuentran “A la mala”, “Niñas mal” y “600 millas”, esta última por la que fue nominada a un Premio Ariel en el 2016, un año antes de dirigir “Vuelven”, una cinta con la que se ganó elogios de la crítica.

En la televisión, su trabajo más destacado es la tercera temporada de “True Detective”, por la que está nominada en los Emmy en tres categorías: Mejor dirección de una serie limitada, antología o película; así como a Mejor guion y Mejor serie limitada o antología.

“True Detective: Night Country”, además de los premios individuales para Issa López, estará compitiendo en 19 nominaciones totales, incluyendo el de Mejor actriz para Jodie Foster, la protagonista de la historia.

¿Quién es Nava Mau?

En la serie de Netflix “Baby Reindeer”, la actriz mexicana de 31 años, Nava Mau, interpreta a “Teri”, lo que le ha valido una nominación en los Emmy en la categoría de Mejor actriz de reparto en serie limitada.

Oriunda de la Ciudad de México, la actriz transgénero nacida en 1992 radica en Estados Unidos, donde estudió Lingüística y Ciencias Cognitivas en Pomona College de California. Al mismo tiempo que la actuación, ha desempeñado acciones de activismo, como asesora legal de inmigrantes e incluso dentro de la comunidad LGTBIQ+.

Su carrera como actriz inició en 2019 en la película “Waking Hour”, proyecto del que también fue escritora y directora. Allí interpretó a una joven transgénero llamada Sofía que vive un mundo de transfobia mientras se interesa en un joven cisgénero.

Por otra parte, ha participado en “Sam's Town” de 2020 donde fue actriz y productora, y en “Work” un cortometraje que formó parte del Festival de Cine de Sundance en 2022.

Además de “Baby Reindeer”, uno de sus trabajos más reconocidos es el de la serie “Generation” de HBO Max donde junto con Justice Smith protagoniza una historia de libertad donde un grupo de estudiantes exploran su sexualidad, alejados de la mirada conservadora de la sociedad que habitan.

La actriz, cuya última película lleva por nombre “All The Words But The One”, estará buscando hacerse del Emmy en la categoría de Mejor Actriz de reparto en una serie o película limitada de antología, donde también están nominadas Kali Reis de “True Detective: Night Country” y su compañera de reparto de “Baby Reindeer” Jessica Gunning.

¿Cuándo son los Emmy?

La ceremonia de los Emmy se llevará a cabo este 15 de septiembre a las 19:00 del centro de México. La transmisión podrá seguirse a través de la señal de TNT o bien vía streaming por Max, servicio antes llamado HBO Max.