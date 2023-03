De graduarse endeudada a estar nominada al Oscar por Avatar: ella es la mexicana Ivel Hernández

Tras lograr una nominación para los premios Oscar 2023 por participar en la segunda película de Avatar, la mexicana Ivel Hernández compartió parte de su historia antes de lograr el éxito como profesional de efectos visuales.

A través de su TikTok mostró una fotografía del día de su graduación en la que se le ve sonriente, sin embargo, en ese momento estaba pasando por una situación difícil y de la que no sabía cómo saldría.

“Ese día estaba destruída. Yo jamás le comenté nada a nadie. Fueron las épocas más oscuras de mi vida. Estaba a punto de graduarme de la carrera y yo no había conseguido trabajo”.

Ivel aceptó que esto podría pasarle a cualquier estudiante que va terminando su licenciatura, pero ella además tenía problemas económicos, pues estaba becada en la Universidad Tecnológica de Monterrey.

“Iba a salir con una deuda de más de medio millón de pesos y esto fue porque yo tenía una beca a crédito”.

Aunado a eso, tenía problemas familiares y habla de una relación con una persona que la hacía sentir infeliz, pero luego de su esfuerzo, logró su primera oportunidad como artista de efectos visuales en Canadá.

“Es aquí donde también empiezo a ver el fruto de tanto esfuerzo, de tantas chingas, de tantas desveladas, de tantas levantadas temprano, de tantos sacrificios”.

Luego de eso, su trabajo alcanzó gran reconocimiento cuando participó en la película Dune, protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, logrando ganar su primer Oscar y un BAFTA en 2022 en la categoría de Mejores Efectos Visuales.

Todo esfuerzo tiene su recompensa

Ahora, Ivel Hernández forma parte del equipo de trabajo en la producción de Avatar The Way of the Water, película que este 12 de marzo se juega el premio Oscar en la categoría también de Mejores Efectos Visuales

“Espero que este domingo ganemos este Oscar. Yo tengo mucha fe, pero uno nunca sabe con los Oscares”.

El pasado jueves, Ivel envió un mensaje a todos aquellos que se sientan desanimados, especialmente a los estudiantes que se sienten presionados por entrar a una vida laboral llena de baches.

“Sé lo que es ser estudiante y tenerlo todo en tu contra, la frustración de no ver un sólo resultado, pero recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa”.