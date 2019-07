Ivonne Montero será en teatro La reina del sur

Tras las lecturas, iniciaron los ensayos formales de la obra teatral La reina del sur basada en el libro del español Arturo Pérez-Reverte, que cuenta en el reparto con Ivonne Montero y Martha Julia.

Ellas son respaldadas por Tommy Vasquez, conocido por su personaje El tijeras en la serie El señor de los cielos , Marco de la O y Salvador Zerboni, quien participó en la versión televisiva, la dirección corre a cargo de Leopoldo Falcón y harán su debut en Puebla.

Así lo informó, en entrevista con Organización Editorial Mexicana, Ivonne Montero en su paso por la alfombra roja de La Llorona en la que fungió como madrina por los 18 años de representaciones. “Para La reina del sur ya está el talento al 100 por ciento confirmado, vamos ya en los ensayos porque estrenaremos en septiembre próximo, estamos avanzando en los ensayos con los diálogos aprendidos de memoria en los ensayos”.

Montero precisó que esta obra “me significa un gran reto actoralmente, pero creo que tenemos la capacidad histriónica, estamos en la edad perfecta, es una oportunidad más de demostrar la dirección de nuestro trabajo y mi línea como actriz”.

Ivonne también adelantó que en relación a su faceta de cantante de tex-mex y del género grupero “ya estoy en días de grabar el nuevo sencillo que estaré interpretando, ya tengo las nuevas fotografías de esta etapa en la música, nuevo show desde este 2019, todo renovado para hacerlo en vivo, y lleno de una fiesta carnavalesca. Estoy feliz, feliz”.

Y añadió que el hecho de interpretar temas de la desaparecida Selena, le abrió otro mercado fuera de lo Tropical como ahora es el Tex-Mex con La carcacha y Amor prohibido.

La actriz y cantante de 45 años confirmó que la revista para hombres del conejito está tratando de convencerla para un nuevo desnudo.

“Me gusta más tiene mejores contenidos, más clase en ese sentido. Nada, si se pudiera sí, estaría padre, pero bueno, espero arreglarme pronto con ellos. Y esta revista me gusta por las fotos que me toman sensuales y bueno, la piel llama y causa morbo, hay que ver qué tipo de sensualidad y que tipo de morbo llevaremos. El mío no es tanto incitando al sexo y demás, sino más sensual que sexual. Entonces yo voy más por ese lado”.

EL 1 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE SU EX

A casi de cumplir el I Aniversario Luctuoso Fabio Melanitto, ítalo-venezaolano y ex integrante del grupo Uff, confió Ivonne Montero, “que sí lo recordaré en mi privacidad, sin que involucre a mi hija Antonella. Y bueno su familia sigue en contacto con Antonella, la prima ya se casó y nos mandó un video de su boda y fotografías.

Ivonne y Antonella regresaron de Costa Rica donde fueron invitadas turísticamente para recorrer la nación y degustar la gastronomía y hacer deporte de montaña y andar en el mar, “conocemos la zona turística de allá y cada vez que vamos mi hija y yo nos la pasamos como dos chiquillas jugando, compartimos todo, a veces saca cada puntada, es muy inteligente ella y lo disfruta conmigo. Somos un par de chiquillas por todos lados”.