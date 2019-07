Izan Llunas crece al igual que su carrera

Para Izan Llunas el futuro es prometedor, con 14 años ya se encuentra bien plantado en el ámbito artístico por sus participaciones en La Voz Kids España y su actuación como Luis Miguel de niño en la bioserie del cantante.

Actualmente está próximo a presentar su proyecto musical como solista y se encuentra activo al formar parte de diversos proyectos, el último de ellos, el tema principal de la nueva serie de Disney Jr, Nivis, amigos de otro mundo.

“Yo soy un niño normal y me adapto como tal, aparte de que hago mis conciertos y demás, cuando regreso allá (Ibiza), pues tengo a mis amigos, voy a jugar al futbol, voy en el cine”, comentó Llunas a los medios durante la alfombra roja de la presentación de éste nuevo programa.

El ambiente musical en el que creció influenció su vida de manera tal, que es a lo que quiere dedicar su vida, pues según explica tanto su padre, el cantante Marcos Llunas, y su famoso abuelo Dyango, han estado cercanos a su formación, “ellos siempre me dicen que no me la crea, ellos me ayudan con su experiencia”, asegura.

El pop y el reguetón son sus ritmos favoritos, mismo a los que le gustaría dedicarse, “me quiero enfocar más al canto, a hacer videoclips y ahora voy a sacar mi primer sencillo”, adelantó sin mencionar nada más que “es una canción muy pegadiza y esperamos que salga en agosto”.

La voz de Llunas está cambiando y es consciente que es a causa de la transición natural por la que debe de pasar debido a su edad, “estoy en el medio porque aún no soy ni adolescente, ni tampoco soy un niño”, y esta situación la afronta “con clases con mi papá casi todos los días, espero que termine siendo un tenor”, mencionó.

Aunque aún no puede asegurar si formará parte de la segunda temporada de la bioserie de Luis Miguel, el actor no lo negó y aseguró estar atendiendo el tema “puede ser que sí, ahí vamos viendo”, comentó entre sonrisas antes de ingresar al estreno de la serie de Disney.