Izan Llunas, el pequeño Luismi, lanza su nuevo sencillo con ritmos urbanos

Tras haber saltado a la fama con su interpretación del cantante Luis Miguel, cuando era niño, en la serie homónima, Izan Llunas lanza su primer tema como solista en la que explora ritmos urbanos, pop y latinos, y con la intensión de darle un nuevo giro a su carrera artística, por lo que lo que decide radicar a México.

“La verdad estoy muy contento porque mi nuevo single ha llegado a 250 mil vistas en dos días”, comenta Llunas en entrevista para El Sol de México en El Papalote Museo del Niño.

Decídete es el nombre de su primera canción, y aunque pudiera pensarse que es un cover o una reinterpretación de la canción de Luis Miguel lanzada en 1983, ni la música, ni la letra se asemeja a dicho éxito.

“Eso es lo que pensaban todos ‘¡Ay se quiere salir del papel de Luis Miguel y luego hace un Decídete’. No, no tiene nada que ver la canción”, expresa Llunas sobre dicha coincidencia pues está buscando su propio camino en la música.

“Ha estado guay la experiencia de Luis Miguel, porque antes no era famoso, ahora lo que quiero es ya hacer mis canciones y que la gente me reconozca por Izan Llunas”, asegura el español.

El cantante espera que Decídete forme parte de un disco. Para el tema mezcla el pop y el reguetón de una manera especial, por lo que no lo encasillaría únicamente a ritmos urbanos, además añade que “hoy por hoy me manda las canciones Sony, pero yo quiero que en un futuro con mi padre, que sabe componer, nos sentemos y saquemos canciones”.

Izan comenzó su carrera musical en La voz kids España, es hijo de Marco Llunas y nieto de Dyango, ambos cantantes de gran fama en España, quienes según explica le han ayudado con consejos y apoyo durante su carrera.

El actor participó en las diferentes actividades del Museo del Papalote / Foto: Roberto Hernández

“Han influido bastante, creo que mi voz de ahora viene de mi padre y la de mi padre de mi abuelo, entonces es bueno tener un padre que canta bien porque sabe lo que está haciendo”, considera.

Nacido en Ibiza, España, el español está seguro de que la música es su destino y su más grande pasión “yo no puedo vivir sin la música, así como mi abuelo como mi padre”, y recuerda que lo supo cuando un amigo cercano realizaba conciertos en su lugar de origen y él era invitado a cantar.

En su última visita a México para la presentación del tema de una serie para niños, el actor confesaba tener una vida normal, como la de cualquier otro joven, sin embargo su intensión de hacer crecer su carrera lo ha hecho tener que cambiar su modo de vida pues está próximo a dejar su lugar de origen al lado de su padre para conseguirlo.

“Es un poco difícil ahora que me voy a venir a vivir a México, no voy a ver tanto a mi mamá o a mi hermano porque ellos se van a quedar en España, pero espero algún día poder llegar a vivir de esto, la idea de venir a vivir aquí me gusta, aquí seguro que hago amigos fácil, la gente es muy amigable y la comida es buena”.

Aunque aún no se encuentra confirmada la segunda parte de la biografía de Luis Miguel producida Netflix, el cantante está dispuesto a seguir siendo parte del elenco, sin embargo no es lo único que lo impulsa a residir en el país.