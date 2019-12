Izan Llunas, su destino es cantar

Izan Llunas ya no es el niño que representó a Luis Miguel en la bioserie del cantante, aunque aún no es un adulto, sus quince años ya se notan en la altura y en su cada vez más grave voz, está convencido de que lo suyo es el canto y que el venir a vivir a México ha sido una gran decisión.

“Llevo unos tres o cuatro meses viviendo aquí y ya me estoy adaptando, ya he empezado con la escuela, tengo a mis amigos, he hecho bastantes y ha sido un muy buen año, pero el año que viene va a ser mucho mejor”, expresa Izan a El Sol de México rodeado de piñatas.

Las piñatas las conoce bien, “en España hay, no tanto como aquí, que son un ícono, aunque también las rompemos, pero más en los cumpleaños”, dice, y su papá, el cantante español Marco Llunas le canta “dale dale dale, no pierdas el tino...”, y explica que en muchos de sus viajes de gira a México trajo a Izan de pequeño y en una fiesta que le hicieron le cantaron así mientras partía la piñata, desde entonces recuerda la canción, aunque su hijo no tanto.

Izan no sabe lo que es una posada aún, pero le gusta México, “siempre digo que lo que más me gusta de aquí es la gente y la comida, que está muy buena”, pero también extraña mucho su país de origen. “De España extraño principalmente a mi familia, no digo que no estén aquí, porque está mi padre, pero no es como tenerlos aquí al lado”, cuenta.

Su familia lo ha influenciado de sobremanera, su abuelo Dyango fue el que comenzó una dinastía de cantantes, sus hijos Marcos y Jordi Llunas hicieron una carrera musical, después llegó el turno de Izan, quien desde temprana edad mostró una afición grande a la música y comenzó con su participación en el programa de concurso La voz kids España.

“Me he reflejado un poco en ellos (su abuelo y padre), pero aunque ellos no hubiesen sido cantantes yo lo hubiera sido igual”, dice determinante. Aunque confiesa que le gusta la actuación ha decidido que “me voy a quedar cantando, es algo que desde pequeño lo llevo en la sangre”.

Izan mostró su capacidad vocales al interpretar canciones de gran dificultad como La Malagueña en Luis Miguel. La serie, y ahora aún se encuentra en promoción de su sencillo Decídete, que nada tiene que ver con el tema homónimo de Luis Miguel.

Y aunque la adolescencia le ha traído algunos cambios de voz, ha sabido adaptarse a ellos. “Ahora me veo más grande, pero lo que he estado haciendo es seguir con las clases de canto, eso es algo que no se puede dejar, antes tenía la voz súper aguda, ahora con 15 años está cambiando”.

Llunas pasará la Navidad con su familia en Bali, Indonesia, una tradición de años atrás, razón por la cual su comida en esta temporada se ha convertido en ensaladas y platillos de arroz. Lo que más le gusta de esta época es pasar tiempo con su familia y asegura que cree en Santa Claus. “Hay que tener fe en todo”.

Para el próximo año Izan está listo para regresar con más música, espera poder componer canciones al lado de su padre y retomar sus clases de piano. “Según mi padre y mi abuelo la carrera de cantante es una de las más difíciles que hay, yo iré paso a pasito con mucha paciencia”, finaliza el cantante.