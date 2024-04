¿Crees en los ovnis?, J Balvin asegura que grabó uno (Vídeo)

La vida en otros planetas siempre es un tema controversial, pues siempre hay quien niega que no somos los únicos en este sistema solar. Sin embargo, J Balvin compartió en sus redes sociales un vídeo en el que captó un supuesto ovni (Objeto Volador No Identificado).

Mediante un post de Instagram, J Balvin aseguró que grabó un Ovni, pues en sus palabras “esa vaina no era un avión ni nada que haya visto antes”, y él siempre ha "creído que hay vida en otros planetas".

Como es de esperarse, el vídeo causó polémica entre los incrédulos de la vida en otros planetas; pues, diversos usuarios aseguran que el post de J Balvin solo se trata de una estrategia publicitaria para promocionar una posible colaboración con Wisin y Yandel, quienes también son conocidos como “los extraterrestres”.

Este es el supuesto ovni que captó J Balvin

J Balvin, mediante un reel de Instagram aseguró que captó un ovni. “Y la gente ahí como si nada jugando”, “es un extraterrestre y no Wisin y Yandel”, fueron las palabras que utilizó el colombiano al momento de captar el objeto no identificado.

¿Crees que sea un ovni?, aquí te dejamos el vídeo para que lo analices.

¿Existen los ovnis?, esto dice la NASA

Aunque la NASA no ha confirmado o desmentido la existencia de ovnis, en 2022 creó una agencia para estudiar fenómenos anómalos no identificados (UAP por sus siglas en inglés), los cuales agrupan a eventos en el cielo que no son aviones o fenómenos naturales conocidos.