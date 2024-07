Jack Black cancela la gira de su banda tras dichos de su guitarrista sobre ataque contra Trump

Tenacious D, la banda de rock del actor Jack Black, canceló su gira después de que el domingo pasado, Kyle Gass, integrante del grupo, hiciera un comentario inapropiado sobre el intento de homicidio que sufrió el candidato republicano Donald Trump en un mitin en Pensilvania.

La banda del comediante se encontraba dando un concierto en Sydney, Australia, donde Jack Black aprovechó para celebrar el cumpleaños de Gass con un pastel, a quien le dijo que pidiera un deseo antes de soplar las velas.

"No falles con Trump la próxima vez", respondió Kyle Gass ante cientos de asistentes al show que capturaron el momento y lo publicaron en redes sociales.

Jack Black cancela gira y rechaza la violencia política

En su cuenta de Instagram, Jack Black emitió este martes un breve comunicado en donde dio a conocer que la gira de su agrupación sería cancelada en otras ciudades de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos debido a la situación ocurrida con Gass.

TENACIOUS D member Kyle Gass celebrating his 64th Birthday in Australia, performing in Sydney alongside Jack Black, with a very specific "birthday wish"



"Estoy sorprendido por lo que se dijo en el show el domingo. Nunca aprobaría un discurso de odio ni fomentaría la violencia política en ninguna de sus formas", dijo Black.

El cantante agregó que, incluso, los planes a futuro de la banda están en entredicho.

"Después de mucho reflexionar, ya no siento que sea apropiado continuar con la gira de Tenacious D, y todos los planes creativos futuros están en suspenso. Agradezco a los fans su apoyo y comprensión", finalizó.

Kyle Gass de Tenacious D ofrece disculpas sobre lo dicho de Trump

El guitarrista Kyle Gass también uso su cuenta de Instagram para pedir disculpas sobre sus palabras acerca del atentado contra Donald Trump, en donde sufrió una lesión en la oreja mientras realizaba un acto de campaña.

"La frase que improvisé en el escenario el domingo por la noche en Sydney fue muy inapropiada, peligrosa y un terrible error. No apruebo la violencia de ningún tipo, en ninguna forma, contra nadie. Lo que ocurrió fue una tragedia, y estoy increíblemente arrepentido por mi grave falta de juicio. Me disculpo profundamente con aquellos a los que defraudé y lamento de verdad cualquier dolor que haya causado", compartió Gass.

Tras el incidente, un senador australiano de nombre Ralph Babet solicitó la deportación inmediata de Jack Blak y Kyle Gass.