Jackie Chan regresa al cine chino con Cuentos del cazador de sombras

En casi 60 años de carrera, Jackie Chan ha realizado más de una centena de películas que van de las artes marciales, a la comedia, el drama, la acción y el suspenso. Pero fue en la fantasía que el actor encontró la oportunidad para regresar al cine filmado en China, a través de la cinta Cuentos del cazador de sombras.

Con la dirección de Vash Yan, Jackie Chan interpreta en esta película a Pu Songling, escritor de origen chino que en 1740 publicó el libro Strange tales from a chinese studio, una colección de más de 500 cuentos fantásticos en los que el autor retrataba los problemas sociales de su época.

“Pero en este caso mi personaje rompe con la representación típica de Pu como un erudito libresco. Queremos darle a la audiencia una visión completamente nueva del personaje, pues estamos transformando la figura histórica en un personaje fantástico”, cuenta Chan en una entrevista vía correo electrónico.

En la cinta que fue lanzada en Latinoamérica a través de plataformas digitales bajo demanda, Jackie Chan interpreta a Pu Songling convertido en un detective cazador de demonios, quien busca capturar a los seres malignos que se dan cita en el mundo de los humanos y que da origen a una batalla histórica entre el bien y el mal.

“Fue bastante arriesgado para nosotros porque si el guion no es lo suficientemente bueno o mi actuación no es lo suficientemente buena, es posible que el público no lo acepte. A través del arduo trabajo de todo el elenco y el equipo, queremos que la gente también adore a este Pu Songling. Y creamos excelentes efectos visuales para esta película de fantasía, para que la gente realmente pueda disfrutar del espectáculo”.

En la cinta, Jackie Chan interpreta a este autor que pasa sus días narrando historias sobre demonios a los niños de la villa. Junto a él se encuentran un grupo de criaturas fantásticas, que representan los demonios buenos de un mundo que se divide entre humanos y seres de otra realidad.

“Me gustan mucho los pequeños demonios de la película. Hog Goblin, Handsy y Gassy. Sus caras no sólo te dan ganas de reír a carcajadas, ¡sino que también quieres llevártelas a casa! El guión es realmente creativo, especialmente en lo que respecta a esos pequeños demonios. Sólo imagina que un hombre tiene tantos pequeños demonios ayudándolo todos los días. Es realmente interesante”, dice el actor.

Para el actor, realizar una historia como Cuentos del cazador de sombras significa la oportunidad de mostrar su diversidad histriónica. “Hago muchas comedias de acción porque eso es por lo que soy más conocido, pero no me gusta repetirme. Me gustaría que el público pensara en mí como un actor que hace acción, no simplemente como una estrella de acción, así que seguiré haciendo comedias de acción, pero también otros géneros”.

Fue por esta diversidad que en 2018 la Academia de Hollywood le entregó el Oscar Honorario, premio que el actor considera un reconocimiento no sólo a su diversidad artística, sino también a al trabajo constante que realizó desde que inició su carrera apenas siendo un niño.

“Estuve haciendo películas y comedias de acción la mayor parte de mi carrera. Normalmente nunca pensarían en darle un premio a un actor en tales géneros, pero perseveré y trabajé duro en todas mis películas. El premio es un reconocimiento a mi trabajo, demuestra que si alguno de nosotros se esfuerza lo suficiente por alcanzar nuestros sueños, algún día seremos reconocidos”, comenta.

Para Jackie Chan haber recibido este reconocimiento es una oportunidad de iniciar su siguiente trabajo como artista, a través de un mensaje de reflexión sobre los tiempos tan adversos que vivimos. “Quiero hacer una mayor contribución al mundo fuera del cine. A menudo interpreto el papel de un hombre que ama la paz; creo que los enemigos de uno pueden convertirse en amigos. Es un mensaje en el que creo sinceramente”, concluye.