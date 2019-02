Jacky Bracamontes no conducirá La Voz en TV Azteca

A siete semanas de haber traído al mundo por cesárea a sus gemelas Paula y Emilia, la conductora y actriz Jacqueline Bracamontes confirmó que no será ella la conductora del reality musical La Voz... México, que ahora producirá TV Azteca.

“No, no ha habido ningún acercamiento -con ejecutivos de la televisora del Ajusco-, nos saludamos Alberto Ciurana y yo en Miami al coincidir en un evento, pero nada más. Yo tengo un contrato con Telemundo, la verdad sería complicado, tendrían que hablar con los directivos y pedir permiso allá, pero no ha habido ningún acercamiento, de nada”, declaró Jacky a su paso por la alfombra roja del reestreno de El beso de la mujer araña.

Bracamontes aclaró que sí se tomó unas fotos con Alberto Ciurana y las compartió en su cuenta de Instagram. "Coincidimos en un evento de Telemundo. Al verlo ahí me dio mucho gusto y lo saludé. Él sabe que lo quiero mucho. De hecho, estuvimos platicando mucho tiempo. No hubo ninguna propuesta, ni nada y sería complicado por mi contrato en Telemundo”, insistió.

“Cuando me enteré, me dije: ‘No, no creo’. Me quedé en shock, pero voy a decir algo y yo vi el último programa de La Voz… México en Televisa desde Miami y se despidieron: Gracias por estas siete temporadas’", recordó la conductora.

"Se me hizo un nudo en la garganta porque es un proyecto que yo amo. El mismo Miguel Ángel Fox me dio la noticia, dije ‘Cómo, cómo… Por… Me impacté, me impacté’. Las cosas pasan por algo, es un proyecto hermoso que me vibra, que me fascina, esté donde esté, así que le deseo todo el éxito del Mundo ahora en TV Azteca, porque yo pensé que ya no se iba a hacer en México” concluyó.