Jaime Khoen reaviva su gusto por la música

Jaime Kohen retorna al mundo musical como compositor e intérprete con la canción Fuego en sonido urbano- afrocaribeño que suena en las plataformas digitales, con cuya melodía no sólo invita a bailar a sus seguidores, sino también a que “la gente se vuelva a conectar con lo que le apasiona.

“Que no dejen de atreverse a hacerlo, luego que los ha invadido la apatía, la rutina, el miedo o simplemente empiezan a aplazar cosas por aplazar, y Fuego vendrá a reavivarlos”.

En su visita a las instalaciones de Organización Editorial Mexicana (OEM) el cantautor que se mantuvo en silencio musical en los últimos cuatro años informó ya está el videoclip que lo realizó con personas sin ser modelos, sino “mis maestras y compañeros de mis clases de danza africana que continuó tomando; los invité, luego de conocer a principios de año varios países del continente africano”.

Khoen al abrir su corazón afirmó que “si dejé cuatro años la música fue porque estaba saturado de géneros y contenidos que ya no me satisfacían inicialmente a mí. Entonces el vivir en la zona del caribe de México y aprender otras costumbres como el sonido afrocaribeño me llevó a volver a encontrarle gusto a la música, pero ahora enfocado en el urbano con los tintes de afrocaribeño”.

Foto: Ulises Bravo

El cantautor precisó que ahora que está lanzando tema por tema en las plataformas digitales y confió que, “para mí lo más importante es el mensaje en las canciones. Además del tema Fuego que está enfocada en atrevernos a conectarnos con la pasión a lo que nos gusta. Otra melodía es Gigante, que habla de conectar con el niño interno más con el presente y No te vas habla mucho de que a veces queremos una garantía de por vida con las parejas que ya no es para siempre, porque diario es un encuentro y una despedida”.

Jaime al reflexionar qué aprendió o qué crecimiento tuvo al dejar cuatro años música, “mi aprendizaje fue mucha presencia y mucha conexión con lo primario con ese fuego, con la pasión y que más adelante me facilitó seguir con el llamado o con lo que se espera de ti. Atreverte a ser y esto te lo da el sonido de reguetón”.

El cantautor anunció que mañana debutará en el escenario de Hookah Santa Fe, “es un lugar muy íntimo que sólo caben 300 espectadores. Me emociona mucho el lugar, es de una gran amiga y por suerte ahora se puede hacer en el lugar el concepto afrocaribeño en el que tendré muchos tambores, guitarras y percusiones, ya sin piano”.

Foto: Ulises Bravo

Jaime confió que “ahora que hay tantas cosas en las redes digitales y en los diversos medios de comunicación, es responsabilidad de cada uno de nosotros con qué nutrimos nuestro ser. Así como es importante de tener una alimentación sana para tu organismo, es muy importante elegir y ser responsable con qué nos alimentamos visualmente, auditivamente, porque todo eso entra directo a nuestro ser, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones.

“Yo me conecté a la música porque en algún momento de mi vida, la música me ayudó en una crisis muy fuerte, fue mi terapia. Y, no importa el género de música que te guste, creo que es bien importante elegir y acompañarte de música que te haga bien. Y mi nueva tarea es hacer música que conecte a la gente de una manera propositiva”, finalizó.