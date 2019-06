Jaime López celebrará 50 años de carrera en el Teatro de la Ciudad

Aunque la figura de Jaime López sea considerada como la de un trovador o poeta de la realidad urbana de la Ciudad de México, el cantante mexicano confiesa que nunca fue su intención dibujar esa realidad a través de su música, ya que en principio sólo buscaba escribir sobre lo que sucedía a su alrededor.

“Yo nunca intenté realmente ser un cronista urbano, ni mucho menos; más bien se me empieza a imponer un entorno que me lleva a eso. Y creo que cuando hay ese amor entre la irrealidad que soy yo y la realidad que está pasando me da un chispazo, que hace que surjan algunas canciones”, explicó en conferencia de prensa.

El compositor de temas como Chilanga banda, quien celebrará 50 años de carrera con el espectáculo Ciudad a solas que presentará el 13 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, recordó que estos “chispazos” vinieron cuando viajó de Tamaulipas, de donde es originario, a la capital del país para estudiar la preparatoria, misma que abandonó para dedicarse a la música.

“Yo creo que la primera canción que hice que tenía que ver con esta ciudad, y ni siquiera me di cuenta, fue Quítame tu cómic de la vista, luego El mequetrefe. Yo hacía estas cosas que al final de cuentas crean Chilanga banda, a finales de los años ochenta, canciones que creo fueron sintomáticas”, refirió.

Jaime López consideró que la ciudad ha sido su gran aliada al momento de generar nuevas creaciones: “Aprendes a concentrarte a pesar del caos, que a partir de ello viene la creación; esa también es una de las virtudes de esta ciudad”, dijo.

Sobre su tema que popularizó Café Tacvba a mediados de los años noventa, Jaime López compartió que es una de las canciones que más complicaciones le lleva a la hora de interpretar en vivo “porque nunca la he tocado igual, creo que sólo ellos han hecho una versión digna y aterrizada de esta canción, desde que la hice siempre la estoy re componiendo”, por lo que compartió que para este concierto habrá una nueva versión del tema.

El cantante que ha colaborado con artistas como Cecilia Toussaint o José Manuel Aguilera, dijo que este show no contará con invitados especiales, pues espera que sea un encuentro suyo con el público. Y adelantó que realizará actos que “vayan de la guitarra a la armónica, al canto acapella”, y que irán mezcladas en un monólogo escénico sobre su carrera.