Jamás me he sentido discriminada: Lucía Méndez

¿Qué significa ser mujer en tu ámbitoprofesional?

Ser mujer me significa que soy sensible, que soy una mujer empoderada, que me sé imponer ante el nombre o ante cualquier persona con educación, buena energía y ser mujer pues es muy bonito, porque logras cosas muy divinas, entre ellas, ser madre.

¿En algún momento te has sentido discriminada por ser mujer dentro de tu trabajo?

Jamás, me he sentido discriminada por ser mujer en mi rama profesional, no no me ha pasado.

¿Ha cambiado algo en favor de la equidad?, ¿cómo lo percibes?

Nunca van a entender que existe una igualdad, eso es muy difícil; pero creo que ya se ha logrado bastante, la mujer trabaja, la mujer ya no está expensas del marido, ya no está expensas de nadie. La mujer está muy emporada en cuanto a que no importa que es lo que haga, simplemente lo hace.

¿Quiénes han sido las mujeres referentes en tu ámbito como inspiración?

En primer lugar mi madre Martha Ofelia Pérez, que era una mujer extraordinaria inteligente y un gran ejemplo, una dama y un ejemplo muy grande para mí; en segundo, a Dios; admiro mucho a Dios y me da esa inspiración de seguir adelante y de saber que está en mi vida.

¿Qué propuesta tienes para abrir caminos hacia la equidad de género en tu ambiente profesional?

La propuesta es que haya las mismas oportunidades que tenemos todo el derecho las mujeres de salir adelante, de brillar, que no es justo que siempre quieran ponernos en segundo término; aunque nos cueste muchísimo trabajo la vida en un mundo de hombres vamos a seguir luchando y tratando de que ellos aprendan a respetarnos.