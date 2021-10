James Michael Tyler, actor de Friends, fallece con 59 años por cáncer

El actor estadounidense James Michael Tyler, reconocido por su papel de Gunther en la famosa serie televisiva Friends, falleció a los 59 años.

Fue el director y productor de la serie, Kevin Bright, quien por medio de Twitter dio la lamentable noticia.

James Michael Tyler Our Gunther passed away last night. He was an incredible person who spent his final days helping others. God bless you James, Gunther lives forever. — Kevin Bright (@kbrightELA) October 24, 2021

''James Michael Tyler, nuestro ‘Gunther’ falleció anoche. Él fue una increíble persona que pasó sus últimos días ayudando a otros. Dios te bendiga James, ‘Gunther’ vivirá por siempre'', fueron sus palabras para el actor.

Por su parte el representante, Toni Benson, señaló en un comunicado que Tyler murió murió "en paz" en su casa de Los Ángeles el domingo por la mañana.

"Si lo conociste una vez, hiciste un amigo para toda la vida", decía el comunicado. "Deja viuda a su esposa, Jennifer Carno, el amor de su vida".

"Quiso ayudar a tantas personas como le fue posible, compartió valientemente su historia y se convirtió en un activista para que los hombres se hagan un análisis de sangre a partir de los 40 años (para detectar la enfermedad)", agregó su representante.

Asimismo, la cuenta oficial de la serie ‘Friends’ compartió una foto del actor y lamento la perdida de ''James Michael Tyler.