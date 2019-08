James Spader desgrana la personalidad de Red Reddington en The blackliste

James Spader está casado con su personaje de Red Reddington. Durante seis temporadas ha dado vida al exagente federal fugitivo que se entrega al FBI y utiliza todos sus contactos y habilidades para capturar a los criminales de una lista que él mismo creo.

Conocido por sus papeles en la película Sexo, mentiras y video y en la serie Boston Legal, esta es tal vez una de las caracterizaciones que más ha disfrutado, así lo demuestra al desgranar la personalidad a la que ha dado vida desde 2013 y que ha sorprendido a los televidentes con la infinidad de secretos que guarda y va develando poco a poco.

Ha sido precisamente este toque misterioso lo que ha permitido que una serie como The blacklist permanezca en el gusto del público tras varios años, como lo asegura su protagonista James Spader.

"Red Reddington dejó de ser el hombre que todo el mundo pensó que era. Su misterio y sobre todo su identidad quedaron al descubierto durante la sexta temporada de The blacklist que se transmite los jueves por AXN y que la próxima semana llegará a su conclusión.

“Desde el principio pensé que era absolutamente necesario tener esta aura de misterio. Realmente tengo que darles un gran crédito a los escritores de nuestro programa que se han esforzado por hacerlo. Han sido muchos años de conversaciones entre ellos y yo para mantenerlo así”, explica el actor.

Parte de ese misterio radica en la personalidad y mente de Reddington, un hombre que parece estar siempre dos pasos adelante de sus enemigos, “pero eso en realidad es una mala interpretación –aclara el histrión–. A veces las situaciones lo llevan a estar justo a la par del espectador o incluso un poco detrás de ti”, dice enfatizando en que esta característica suya destaca más en estos últimos episodios.

“Justo ahora filmamos el episodio 15 –que se puede ver este domingo por AXN a las 23:00 horas– y me da risa esa cuestión. Muchos que podrían quedarse atrás se sentirían incómodos, pensando que han perdido, pero lo cierto es que él no. Hay un momento de la historia donde él realmente se encuentra en un conjunto de circunstancias en las que no está preparado en absoluto, pero en realidad está bien con eso y está seguro de que descubrirá su camino, paso a paso”, añade.

Gossip Celebran los 25 años de Friends con exposición en calles de NY

Sin embargo, la esfera de misterio continúa a la par de las cuestiones que se van aclarando en la historia. “A medida que respondemos preguntas y desvelamos misterios, también planteamos más preguntas. Los guionistas han podido mantener ese aspecto enigmático de este personaje y este nivel de narración a lo largo de toda la historia”, destaca el actor, quien ha sido nominado dos veces al Globo de Oro por este papel.

Ahora que se avecina el cierre de la sexta temporada, James Spader no puede evitar hablar del inminente cierre de su personaje para esta entrega. “Creo que Red tendrá su tono de misterio y se irá descubriendo más y más quién es él realmente”.

“Creo que puedes pasar mucho tiempo con él y se sigue sintiendo que hay más de lo que te gustaría saber sobre él y te gustaría pasar más tiempo con él simplemente para conocerlo mejor”, dice orgulloso el actor que también ha participado en otras series como The office.