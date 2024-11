James Van Der Beek, protagonista de Dawson's Creek, tiene cáncer: hay motivos para el optimismo

El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido por su participación en CSI: Cyber, dio a conocer que padece cáncer colorrectal, enfermedad con la que estuvo lidiando en privado y tomando "medidas" para resolverlo.

La noticia se mantenía en privado, por lo que el actor detalló que a la par de seguir su tratamiento ha estado trabajando de forma activa, incluso se le vio en un episodio de Walker y tiene protagonizará la película Sidelined: The QB and me, que se estrenará el 29 de noviembre.

Sumado a ello, en diciembre aparecerá en The real full monty, un especial en el que un grupo de celebridades masculinas se desnudará para generar conciencia sobre las pruebas e investigaciones sobre el cáncer de próstata, testículo y colorrectal.

Gossip Quién es Candela Márquez, la actriz que fue captada besándose con Alejandro Sanz

Seres queridos de James Van Der Beek se enteraron que tenía cáncer por una entrevista

James Van Der Beek dio a conocer que tenía cáncer mediante una entrevista exclusiva para People, razón por la cual se disculpó con sus seres queridos, pues estos se enteraron de la noticia a través de la publicación de la noticia, esta mañana.

No hay manual para anunciar estas cosas, pero había planeado hablar de ello en profundidad con la revista People en algún momento. James Van Der Beek.

El actor confesó que estaba lidiando en privado con su enfermedad, recibiendo tratamiento y mejorando su salud "con mayor atención que nunca", por lo que aseguró que hasta el momento se sentía fuerte.

Te puede interesar: Cáncer de mama en hombres, una realidad ignorada

Estoy en un buen momento y me siento fuerte. Ha sido toda una iniciación y les contaré más cuando esté listo. James Van Der Beek.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, James Van Der Beek reconoció que su enfermedad lo tomó por sorpresa, pero lo tomó de buena forma.

Seguimos adelante, tomando cada sorpresa como una señal que indica un destino más grande que el que hubiéramos descubierto sin la intervención divina. James Van Der Beek.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Van Der Beek (@vanderjames)

¿Quién es James Van Der Beek?

James Van Der Beek es un actor estadounidense conocido por interpretar a Dawson Leery en Dawson's Creek y a Elijah Mundo en CSI: Cyber.

Actualmente el actor tiene 47 años, e inició su carrera actoral a los 15, cuando le pidió a su madre que lo llevara a Nueva York después de haber entrado a una comunidad de teatro, tras un accidente que tuvo cuando era jugador de futbol americano.

Algunas de las películas en las que ha participado son:

El castillo en el cielo

Angus

I love you, I love you not

Cash crop

Varsity Blues

Scary movie

Texas rangers

Jay and silent Bob strike back

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante