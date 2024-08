Jan Broberg cuenta la historia de su secuestro en una serie

El guionista Nick Antosca considera que la vida real es más aterradora que cualquier pieza de terror o ciencia ficción que se pueda escribir. Por ello encontró muy interesante el ejercicio de adaptar la historia real del secuestro de Jan Broberg, quien fue víctima de un pederasta cuando era una adolescente.

Este caso quedó plasmado en la serie “A friend of the family”, la primera historia de ficción que se escribe sobre el tema. Para ello, contaron con la colaboración de la verdadera Jan, quien actualmente tiene 61 años y ha dedicado su vida a concientizar sobre el grooming o acoso a un niño o adolescente con fines sexuales.

“(Trabajar con ella) Fue muy gratificante, no hubiéramos logrado hacer la serie sin ella. Cuando vi el documental (“Abducted in plain sight”, 2017), y luego leí el libro (“Stolen innocence”, 2003), no podía dejar de pensar en esta historia”, dijo Nick en entrevista.

“Es tan convincente y perturbadora, no podía dejar de hacer preguntas sobre ella. El libro me introdujo más a su vida emocional, y a entender un poco más lo que sucedió, ahí fue cuando pensé que esta historia valía la pena para una dramatización larga”, agregó.

Esta producción cuenta como un hombre apodado “B” (Jake Lacey) se acercó a la familia Broberg para ganarse su confianza y secuestrar a su hija (Hendrix Yancey) en dos ocasiones: la primera cuando tenía 12 y la segunda a sus 14 años.

Tras concebir el proyecto, se acercaron a Jan, para saber en qué etapa de su vida se encontraba y si estaría interesada en contar su experiencia en una serie de ficción.

Según detalla Nick, la también actriz los acompañó en las sesiones de escritura y sostuvo una serie de conversaciones con los guionistas, e incluso viajó al set de grabación en Atlanta para acompañarlos en el rodaje, e interpretar a un personaje que aparece en la recta final de la serie.

Para recrear algunos de los momentos por los que atravesó, Jan compartió con la producción algunos objetos que todavía conserva de ese momento de su vida.

“Nos dio cajas de cosas, ropa, muebles, diarios, fotos y hasta notas que le envió B, así que usamos todo eso para construir todo con la mayor fidelidad posible. El departamento de arte, los escritores y directores tenían acceso a ello, incluyendo a nuestra directora de fotografía, la mexicana Celiana Cárdenas”, explicó.

Agregó que la intención era dar al espectador la sensación de que estaba entrando a una casa desde la perspectiva de una niña, y transportarlos a la atmósfera que rodeaba a la pequeña cuando todo eso sucedió.

Un problema que persiste

Nick consideró que actualmente existe más información con respecto a la pederastia y los peligros que rodean a la niñez, y aunque es menos probable que suceda, se pueden dar casos similares.

“Hay más conciencia sobre el peligro de los depredadores que pueden abusar de una familia, encuentro difícil imaginar que esta historia se pueda desarrollar de la misma manera en 2024, pero a la vez todos tenemos debilidades, vulnerabilidades y puntos ciegos, que podrían ser usadas en nuestra contra, y vemos ejemplos de eso en el mundo y en nuestras vidas”, finalizó.

“A friend of the family” se estrena este 14 de agosto por la plataforma Universal+.